تركيا
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وزير الطاقة التركي: ينتظرنا عهد جديد في التنقيب عن النفط والغاز
أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، بدء مرحلة جديدة في التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في تركيا، من خلال اتفاقية شراكة بين شركة البترول التركية (TPAO) وشركتَي TransAtlantic Petroleum وContinental Resources.
وزير الطاقة التركي: ينتظرنا عهد جديد في التنقيب عن النفط والغاز
fبيرقدار أكّد بدء مرحلة جديدة في التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في تركيا / AA
13 مارس 2025

وأكّد بيرقدار خلال تصريحاته في مدينة هيوستن الأمريكية، أن الاتفاقية تهدف إلى استخدام أساليب غير تقليدية لاستخراج الموارد الطبيعية، مما سيسهم في زيادة كبيرة في الإنتاج.

وأشار الوزير إلى أن تركيا حققت اكتشافات مهمة في السنوات الأخيرة، مثل اكتشاف حقل الغاز في البحر الأسود عام 2020، الذي يوفر الغاز اليوم لنحو 3 ملايين منزل، ومن المتوقع أن يتضاعف الإنتاج بحلول 2026.

كما أشار إلى اكتشاف النفط في منطقة غابار عام 2021، حيث بلغ الإنتاج حالياً 78 ألف برميل يومياً، مع خطط لزيادته.

وأضاف أن تركيا تعمل أيضاً على تنويع مصادر الغاز، إذ بدأت منذ 1 مارس استيراد الغاز التركماني عبر اتفاقية تبادل، ومن المتوقع وصول 1.3 مليار متر مكعب من الغاز بحلول نهاية العام.

واختتم بيرقدار تصريحاته بتأكيده أن تركيا تتبنى سياسة طاقة متوازنة ومتنوعة تشمل الطاقة المتجددة والنووية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في قطاع الطاقة.

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