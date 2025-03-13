وأكّد بيرقدار خلال تصريحاته في مدينة هيوستن الأمريكية، أن الاتفاقية تهدف إلى استخدام أساليب غير تقليدية لاستخراج الموارد الطبيعية، مما سيسهم في زيادة كبيرة في الإنتاج.

وأشار الوزير إلى أن تركيا حققت اكتشافات مهمة في السنوات الأخيرة، مثل اكتشاف حقل الغاز في البحر الأسود عام 2020، الذي يوفر الغاز اليوم لنحو 3 ملايين منزل، ومن المتوقع أن يتضاعف الإنتاج بحلول 2026.

كما أشار إلى اكتشاف النفط في منطقة غابار عام 2021، حيث بلغ الإنتاج حالياً 78 ألف برميل يومياً، مع خطط لزيادته.

وأضاف أن تركيا تعمل أيضاً على تنويع مصادر الغاز، إذ بدأت منذ 1 مارس استيراد الغاز التركماني عبر اتفاقية تبادل، ومن المتوقع وصول 1.3 مليار متر مكعب من الغاز بحلول نهاية العام.

واختتم بيرقدار تصريحاته بتأكيده أن تركيا تتبنى سياسة طاقة متوازنة ومتنوعة تشمل الطاقة المتجددة والنووية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في قطاع الطاقة.