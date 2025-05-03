وفي منشور على حسابه بمنصة إكس بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق 3 مايو/أيار من كل عام، أشار غوتيريش إلى أن "حرية الصحافة باتت تحت تهديد غير مسبوق".

وقال: "الذكاء الصناعي يمكن أن يدعم حرية التعبير أو يقمعها. الخوارزميات المتحيزة، والأكاذيب الفاضحة، وخطابات الكراهية، هي ألغام مزروعة في الفضاء الإلكتروني".

وشدّد غوتيريش على أن “أفضل وسيلة لمواجهة التهديدات الرقمية هي الاعتماد على الحقائق المثبتة:، مشيراً إلى أهمية الصحافة القائمة على الدقة والحياد.

يُذكَر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قررت في 1993 اعتماد 3 مايو/أيار يوماً عالمياً لحرية الصحافة.