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الأمين العام للأمم المتحدة: حرية الصحافة باتت تحت تهديد غير مسبوق
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت، من أن الذكاء الصناعي يمثّل "تهديداً خطيراً" على حرية الصحافة.
الأمين العام للأمم المتحدة: حرية الصحافة باتت تحت تهديد غير مسبوق
غوتيريش: أفضل وسيلة لمواجهة التهديدات الرقمية هي الاعتماد على الحقائق المثبتة / Reuters
3 مايو 2025

وفي منشور على حسابه بمنصة إكس بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق 3 مايو/أيار من كل عام، أشار غوتيريش إلى أن "حرية الصحافة باتت تحت تهديد غير مسبوق".

وقال: "الذكاء الصناعي يمكن أن يدعم حرية التعبير أو يقمعها. الخوارزميات المتحيزة، والأكاذيب الفاضحة، وخطابات الكراهية، هي ألغام مزروعة في الفضاء الإلكتروني".

وشدّد غوتيريش على أن “أفضل وسيلة لمواجهة التهديدات الرقمية هي الاعتماد على الحقائق المثبتة:، مشيراً إلى أهمية الصحافة القائمة على الدقة والحياد.

يُذكَر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قررت في 1993 اعتماد 3 مايو/أيار يوماً عالمياً لحرية الصحافة.

مصدر:TRT Arabi
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