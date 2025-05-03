وأشار أردوغان في كلمة بحفل توزيع جوائز خلال مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، المقام في جمهورية شمال قبرص التركية، إلى أن المهرجان بنسخته الحادية عشرة أصبح علامة عالمية في مجال التكنولوجيا.

وأوضح أن 15 ألفاً و750 فريقاً شاركوا في مسابقات مهرجان "تكنوفيست" بقبرص التركية، ويبلغ عددهم 47 ألفاً و865 متسابقاً، مسجّلين رقماً قياسياً جديداً.

ونجح 268 فريقاً وألف و83 متسابقاً من 6 دول في الوصول إلى النهائيات ضمن مسابقات أُقيمَت في فئات مختلفة بحسب ما أفاد به الرئيس التركي.

وشدد أردوغان على أن المكتسبات التي حققتها تركيا في تكنولوجيا المسيرات جاءت نتيجة إطلاق مبادرة التكنولوجيا الوطنية والمحلية لتحقيق الهدف المتمثل في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي.

وقال مخاطباً المتسابقين والمشاركين: "سنواصل العمل بنفس العزيمة والحماسة، وبالإلهام الذي نستمده منكم والثقة التي نضعها بكم، وبالتقنيات التي تبتكرونها، سنبني تركيا أقوى بكثير، وجمهورية شمال قبرص التركية أكثر ازدهارا".

ولفت إلى أنهم يعملون على تحويل الجزيرة إلى مركز تعليمي من خلال المشاريع المشتركة بين مجلس التعليم العالي التركي ونظيره في شمال قبرص.

وشدد على أن جمهورية شمال قبرص التركية ستبقى كما كانت لسنوات، مركزاً للتعددية الثقافية والتسامح والسلام في المستقبل.