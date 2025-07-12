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فرنسا تفتح تحقيقاً جنائياً بحق منصة "إكس" بتهم تتعلق بالاحتيال والتلاعب بالبيانات
أعلن ممثلو الادعاء في فرنسا، الجمعة، فتح تحقيق جنائي بحق منصة "إكس" (تويتر سابقاً) المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بتهم تتعلق بالتلاعب بالبيانات والاحتيال.
فرنسا تفتح تحقيقاً جنائياً بحق منصة "إكس" بتهم تتعلق بالاحتيال والتلاعب بالبيانات
الادعاء الفرنسي يفتح تحقيقاً مع منصة "إكس" بتهم التلاعب بالبيانات والاحتيال / AP
12 يوليو 2025

وقال مكتب المدعي العام في باريس، في بيان، إن التحقيق يشمل شبهتين جنائيتين، هما: "التعطيل المنظم لعمل نظام معالجة بيانات آلي"، و"الاستخراج الاحتيالي المنظم للبيانات من نظام معالجة آلي".

وأشار البيان إلى أن فرقة متخصصة من الدرك الوطني تتولى التحقيق في القضية، دون أن يوضح طبيعة الانتهاكات المزعومة.

وأضاف أن التحقيق يستهدف المنصة نفسها إلى جانب عدد من الأشخاص لم يجرِ الكشف عن هوياتهم أو أدوارهم.

وأوضح مكتب الادعاء أن فتح التحقيق جاء بناءً على معلومات قدمها شخصان في يناير/كانون الثاني الماضي إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، أحدهما عضو في البرلمان الفرنسي، والآخر مسؤول رفيع في مؤسسة حكومية، لم يُكشف عن اسميهما أو الجهة التي ينتميان إليها.

ووفق ما ورد، فقد زعم المصدران أن المنصة استخدمت خوارزمياتها "بغرض تدخل أجنبي"، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذا التدخل أو كيفية تنفيذه.

ولم يصدر تعليق بعد من منصة "إكس" أو من مالكها إيلون ماسك حول التحقيق الفرنسي الجاري.

مصدر:TRT Arabi
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