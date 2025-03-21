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شاهد | إغلاق مطار هيثرو بلندن جراء حريق بمحطة كهرباء
أعلن مطار هيثرو البريطاني اليوم الجمعة، أنه سيظل مغلقاً طوال اليوم حتى منتصف الليل، بعد انقطاع واسع للتيار الكهربائي بسبب حريق في محطة كهرباء فرعية تزوّد المطار بالتيار.
شاهد | إغلاق مطار هيثرو بلندن جراء حريق بمحطة كهرباء
إغلاق مطار هيثرو في لندن طوال الجمعة بسبب حريق بمحطة كهرباء / Reuters
21 مارس 2025

وانقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل وأُجلِيَ أكثر من 100 شخص بعد أن كافحت طواقم الإطفاء حريقاً في محطة كهربائية فرعية في غرب لندن بدأ في وقت متأخر من يوم الخميس، بحسب وكالة أنباء (بي إيه ميديا) البريطانية.

وقال متحدث باسم المطار: "يشهد مطار هيثرو انقطاعاً كبيراً في التيار الكهربائي في جميع أنحائه بسبب حريق كبير في محطة كهرباء فرعية قريبة”.

وتابع: "للحفاظ على سلامة مسافرينا وزملائنا، لا خيار لدينا سوى إغلاق مطار هيثرو حتى الساعة 23:59 يوم 21 مارس 2025. نتوقع اضطرابات كبيرة خلال الأيام القادمة، وننصح المسافرين بعدم التوجه إلى المطار تحت أي ظرف حتى إعادة فتحه".

وفي الوقت الذي تستجيب فيه فرق الإطفاء للحادثة، لا يزال موعد استعادة التيار الكهربائي غير واضح.

مصدر:TRT Arabi
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