وانقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل وأُجلِيَ أكثر من 100 شخص بعد أن كافحت طواقم الإطفاء حريقاً في محطة كهربائية فرعية في غرب لندن بدأ في وقت متأخر من يوم الخميس، بحسب وكالة أنباء (بي إيه ميديا) البريطانية.

وقال متحدث باسم المطار: "يشهد مطار هيثرو انقطاعاً كبيراً في التيار الكهربائي في جميع أنحائه بسبب حريق كبير في محطة كهرباء فرعية قريبة”.

وتابع: "للحفاظ على سلامة مسافرينا وزملائنا، لا خيار لدينا سوى إغلاق مطار هيثرو حتى الساعة 23:59 يوم 21 مارس 2025. نتوقع اضطرابات كبيرة خلال الأيام القادمة، وننصح المسافرين بعدم التوجه إلى المطار تحت أي ظرف حتى إعادة فتحه".

وفي الوقت الذي تستجيب فيه فرق الإطفاء للحادثة، لا يزال موعد استعادة التيار الكهربائي غير واضح.