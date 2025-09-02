RAJONI
1 minuta leximi
Vengu: Partnerët nga EBA për tri javë ndihmuan Shqipërinë në luftën kundër zjarreve
Ministri shqiptar Vengu shprehu falënderimet për solidaritetin, profesionalizmin dhe bashkëpunimin me trupat shqiptare që çdo ditë mbrojnë jetën dhe natyrën me përkushtim e sakrificë.
Vengu: Partnerët nga EBA për tri javë ndihmuan Shqipërinë në luftën kundër zjarreve
Vengu: Partnerët nga EBA për tri javë ndihmuan Shqipërinë në luftën kundër zjarreve / AA
2 Shtator 2025

Shqipëria për tre javë rresht u ndihmua në luftën kundër zjarret nga Emiratet e Bashkuara Arabe.

Ministri i Mbrojtjes së Shqipërisë, Pirro Vengu shprehu sot mirënjohje për partnerët nga Emiratet e Bashkuara Arabe, që për tri javë ndihmuan Shqipërinë në luftën kundër zjarreve.

Ministri Vengu takoi efektivët që ndihmuan Shqipërinë në luftën ndaj zjarreve gjatë muajit gusht.

Të sugjeruara

72 efektivë dhe dy helikopterë “Black Hawk” nga Emiratet e Bashkuara Arabe morën pjesë në dhjetëra operacione nga ajri dhe toka.

Vengu shprehu falënderimet për solidaritetin, profesionalizmin dhe bashkëpunimin me trupat shqiptare që çdo ditë mbrojnë jetën dhe natyrën me përkushtim e sakrificë.

Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us