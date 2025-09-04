RAJONI
Më shumë se 470 mijë dynymë tokë janë djegur në zjarret pyjore në Greqi që nga fillimi i vitit.

Sipas të dhënave të përpiluara nga Observatori Kombëtar i Athinës, viti 2025 ishte viti i pestë në 20 vitet e fundit në të cilin është djegur më shumë tokë.

Zjarret e mëdha pyjore në rajonet Korinthos, Keratea, Peloponez, Kios, Zakilda dhe ishujt Kythira kanë djegur rreth 260 mijë dynymë ndërsa në gjithë vendin janë djegur mbi 470 mijë dynymë.

Në ishullin Kios, ku zjarri i parë këtë verë dogji 47 mijë dynymë dhe i dyti më shumë se 66 mijë dynymë, është djegur afërsisht 15 për qind të sipërfaqes totale.


