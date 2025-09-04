Kombëtarja e Shqipërisë në futboll ka shënuar sot fitore në udhëtim ndaj Gjibraltarit me rezultat 1:0.
Ndeshja në stadiumin Europa Point kishte karakter miqësor para ndeshjeve kualifikuese për botërorin 2026.
Të përzgjedhurit e brazilianit Sylvynho treguan një lojë të zbehtë dhe vetëm në pjesën e dytë u treguan më dinamikë në fushë.
Golin e vetëm në këtë ndeshje e shënoi Jasir Asani nga penalltia në minutën e 69-të.
Shqipëria më 9 shtator pret në “Air Albania” Letoninë, në kuadër të grupit K kualifikues.
Në katër ndeshjet e deritanishme, Shqipëria ka gjithsej pesë pikë në vendin e dytë, prej tyre një fitore, dy barazime dhe një humbje.
Lider i grupit është Anglia me 9 pikë nga tri ndeshje të zhvilluara. Letonia renditet e katërta me katër pikë. Serbia ka katër pikë e treta dhe Andorra renditet e fundit pa asnjë pikë.
Gjibraltari ndodhet në grupin kualifikues L së bashku me Kroacinë, Malin e Zi, Çekinë dhe Ishujt Faroe. Pikërisht kundër kësaj të fundit Gjibraltari do të zhvillojë ndeshjen e radhës më 8 shtator. Në katër ndeshje të deritanishme, Gjibraltari nuk ka asnjë pikë. Në grup udhëheq Çekia me 9 pikë, Kroacia renditet e dyta me 6 pikë, por ka dy ndeshje më pak.