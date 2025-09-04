Tribunali i Gazës, një aktivitet dyditor që mbledh ekspertë dhe dëshmitarë për të shqyrtuar krimet e luftës së Izraelit në Gaza dhe "rolin e Mbretërisë së Bashkuar në gjenocid", filloi në Londër të enjten.
Aktiviteti dyditor ka mbledhur së bashku dëshmitarë, studiues, gazetarë, punonjës të kujdesit shëndetësor dhe figura politike për të shqyrtuar dhe dhënë dëshmi mbi "rolin e Britanisë në krimet e luftës të Izraelit në Gaza".
Duke folur në hapjen e aktivitetit, Shahd Hammouri, lektore e së drejtës ndërkombëtare dhe teorisë ligjore në Universitetin e Kentit, tha se sjellja e dëshmitarëve në ngjarje është një "detyrë morale" për ta.
Duke u ndalur te roli historik, ekonomik, ushtarak dhe politik i gjenocidit, ajo vuri në dukje se realiteti i asaj që po ndodh në Gaza dhe Bregun Perëndimor është i afërt.
Hammouri vazhdoi duke thënë se gjenocidi që vazhdon në Gaza për gati dy vjet është pjesë e një "projekti të gjatë të kolonizimit nga kolonë".
"Sot i bëjmë homazh demokracisë, i bëjmë homazh drejtësisë, i bëjmë homazh njerëzimit të përbashkët dhe momentit historikisht vendimtar", shtoi Hammouri.
Pas seksionit hyrës, konferenca vazhdoi me seksionin e dëshmitarëve në të cilin Nick Maynard, një kirurg britanik i cili është kthyer së fundmi nga udhëtimi i tij i tretë në Gaza, dha dëshmi se si Izraeli po synon qëllimisht spitalet dhe punonjësit e kujdesit shëndetësor në enklavën e rrethuar.
"Spitalet po synohen qëllimisht, e kam parë këtë çdo ditë," vuri në dukje Maynard, i cili punon si kirurg gastrointestinal konsulent në Spitalin Universitar të Oksfordit.
Duke thënë se ai punoi në Spitalin Nasser në Gaza në udhëtimin e tij të fundit në Gaza, Maynard kujtoi se ai u bombardua dy javë më parë.
"Punonjësit e kujdesit shëndetësor janë synuar drejtpërdrejt," tha ai, duke shtuar se më shumë se 450 prej tyre janë rrëmbyer, së bashku me shumë të tjerë që u vranë ose u plagosën në sulmet e vazhdueshme izraelite.
- 'Mbretëria e Bashkuar jo vetëm që po na vret në mënyrë aktive, por na refuzon'
Nga ana e saj, Hala Sabbah, një palestineze dhe bashkëthemeluese e Projektit Sameer - një iniciativë ndihme e bazuar në donacione për Gazën e udhëhequr nga palestinezët - tha se numri i kamionëve të ndihmës që hyjnë në Gaza është ende shumë i ulët.
Gjatë rrethimit, shumë fëmijë vdiqën për shkak të mungesës së ilaçeve, tha ajo, duke iu referuar një periudhe katërmujore që nga 2 marsi, kur Izraeli bllokoi plotësisht shpërndarjen e ndihmës.
"Ndihma kontrollohet qëllimisht nga pushtimi ushtarak", tha ajo, duke shtuar se uria nuk ka ndaluar në enklavën e rrethuar, pasi fëmijët ende vdesin nga uria.
Duke kritikuar politikën e Mbretërisë së Bashkuar në Gaza, Sabbah theksoi numrin shumë të ulët të fëmijëve të Gazës që u trajtuan në Mbretërinë e Bashkuar, ndërsa vende si Italia dhe Spanja presin qindra fëmijë në spitalet e tyre.
"Mbretëria e Bashkuar jo vetëm që po na vret në mënyrë aktive, por na refuzon", tha ajo, duke akuzuar Britaninë se është "bashkëpunëtore në gjenocid", i cili tha se filloi shumë kohë para 7 tetorit 2023.
Muajin e kaluar, sistemi i monitorimit të urisë i mbështetur nga OKB-ja, Klasifikimi i Fazave të Integruara të Sigurisë Ushqimore, konfirmoi se ka uri në Gaza.
-'Ajo që shihni në Gaza është zgjatim i asaj që ka ndodhur në 2 dekada'
Një tjetër dëshmitar, gazetari palestinez Abubaker Abed, ndau rrëfimin e tij për kequshqyerjen gjatë kohës që ishte ende në Gaza përpara se të evakuohej në Irlandë në shkurt 2025.
"Ajo që shihni në Gaza është një zgjatim i asaj që Izraeli ka bërë në Gaza në 20 vitet e fundit që nga bllokada", tha ai, duke përmendur se situata ishte tashmë e keqe për palestinezët në Gaza para fillimit të sulmeve izraelite në vitin 2023.
Ai foli gjithashtu për mënyrën se si Izraeli shënjestroi gazetarët në Rripin e Gazës dhe tha se mbi 250 gazetarë janë vrarë qëllimisht nga Izraeli.
Duke kritikuar organizatat ndërkombëtare të medias për mbulimin e tyre të Gazës në favor të Izraelit, Abed tha se ato i zhgënjyen palestinezët.
Duke u ndalur te pretendimet izraelite, ai theksoi se gazetarët në Gaza nuk kanë të bëjnë fare me Hamasin, duke shtuar se të gjithë punojnë në mënyrë të pavarur në një përpjekje për t'u dhënë zë palestinezëve që jetojnë në kushte të mjerueshme.
Ushtria izraelite ka nisur një ofensivë brutale ushtarake në Rripin e Gazës, duke vrarë më shumë se 63.700 palestinezë në Gaza. Fushata ushtarake e ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me uri.
Nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhërarreste për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli përballet gjithashtu me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavë.