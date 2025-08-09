Qeveria siriane dënoi me forcë konferencën e fundit të organizuar nga grupi terrorist Forcat Demokratike Siriane (SDF) në verilindje të Sirisë, duke e quajtur atë një goditje serioze për negociatat në vazhdim dhe shkelje të qartë të marrëveshjes së 10 marsit.
Një zyrtar i lartë i qeverisë, i cituar nga Agjencia Siriane e Lajmeve (SANA), tha se ngjarja e mbajtur në Sirinë verilindore “nuk ishte një kornizë kombëtare unifikuese”, por më tepër një “koalicion i brishtë” i palëve që kërkojnë të minojnë unitetin dhe sovranitetin e Sirisë.
Damasku akuzoi pjesëmarrësit për “mbrojtje të agjendave separatiste, duke u mbështetur në mbështetjen e huaj dhe duke shmangur angazhimet në kuadër të procesit të paqes”, tha SANA.
Qeveria dënoi pritjen e “figurave separatiste të përfshira në akte armiqësore”, duke thënë se kjo përbën “një përpjekje për të ndërkombëtarizuar çështjen siriane, për të ftuar ndërhyrjen e huaj dhe për të rivendosur sanksionet”.
Ajo paralajmëroi se propozimet e transmetuara në takim, duke përfshirë thirrjet për një “bërthamë të re ushtarake kombëtare”, rishikimet e deklaratës kushtetuese dhe ndryshimet në ndarjet administrative, kundërshtojnë drejtpërdrejt dispozitat e marrëveshjes së 10 marsit, e cila urdhëronte integrimin e të gjitha institucioneve civile dhe ushtarake në verilindje të Sirisë në strukturat shtetërore.
Damasku gjithashtu akuzoi “fraksionet ekstremiste kurde” brenda SDF-së se po ndjekin “ndryshime sistematike demografike kundër sirianëve arabë” sipas udhëzimeve nga Malet Kandil të Irakut, nga ku vepron grupi terrorist PKK.
Qeveria theksoi se forma e shtetit sirian duhet të përcaktohet “përmes një kushtetute të përhershme të miratuar me referendum popullor”, jo “përmes mirëkuptimeve fraksionale ose detyrimit të armatosur”.
Si rezultat i konferencës, burimi konfirmoi se Siria nuk do të marrë pjesë në asnjë takim të planifikuar në Paris dhe do të refuzojë të negociojë me “çdo palë që kërkon të ringjallë epokën e regjimit të shpërbërë nën ndonjë emër apo mbulesë”.
Damasku i kërkoi SDF-së të “angazhohet seriozisht” në zbatimin e marrëveshjes së 10 marsit dhe u bëri thirrje ndërmjetësve ndërkombëtarë të “zhvendosin të gjitha bisedimet në kryeqytetin sirian”, duke e përshkruar Damaskun si “adresën legjitime dhe kombëtare për dialog midis sirianëve”.
Më 10 mars, presidenca siriane njoftoi nënshkrimin e një marrëveshjeje për integrimin e SDF-së në institucionet shtetërore, duke riafirmuar unitetin territorial të vendit dhe duke hedhur poshtë çdo përpjekje për ndarje.
SDF-ja dominohet nga grupi terrorist YPG, dega siriane e PKK-së terroriste.
Bashar al-Asad, udhëheqësi i Sirisë për gati 25 vjet, iku në Rusi në dhjetor, duke i dhënë fund regjimit të Partisë Baath, e cila kishte qenë në pushtet që nga viti 1963.
Një administratë e re kalimtare e udhëhequr nga Ahmed Al-Sharaa u formua në janar.