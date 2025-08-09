BOTA
3 minuta leximi
Siria dënon konferencën e grupit terrorist SDF dhe tërhiqet nga bisedimet në Paris
Damasku akuzoi pjesëmarrësit për “mbrojtje të agjendave separatiste, duke u mbështetur në mbështetjen e huaj dhe duke shmangur angazhimet në kuadër të procesit të paqes”, tha SANA.
Siria dënon konferencën e grupit terrorist SDF dhe tërhiqet nga bisedimet në Paris
Siria dënon konferencën e grupit terrorist SDF, tërhiqet nga bisedimet e planifikuara në Paris / TRT Balkan
9 orë më parë

Qeveria siriane dënoi me forcë konferencën e fundit të organizuar nga grupi terrorist Forcat Demokratike Siriane (SDF) në verilindje të Sirisë, duke e quajtur atë një goditje serioze për negociatat në vazhdim dhe shkelje të qartë të marrëveshjes së 10 marsit.

Një zyrtar i lartë i qeverisë, i cituar nga Agjencia Siriane e Lajmeve (SANA), tha se ngjarja e mbajtur në Sirinë verilindore “nuk ishte një kornizë kombëtare unifikuese”, por më tepër një “koalicion i brishtë” i palëve që kërkojnë të minojnë unitetin dhe sovranitetin e Sirisë.

Damasku akuzoi pjesëmarrësit për “mbrojtje të agjendave separatiste, duke u mbështetur në mbështetjen e huaj dhe duke shmangur angazhimet në kuadër të procesit të paqes”, tha SANA.

Qeveria dënoi pritjen e “figurave separatiste të përfshira në akte armiqësore”, duke thënë se kjo përbën “një përpjekje për të ndërkombëtarizuar çështjen siriane, për të ftuar ndërhyrjen e huaj dhe për të rivendosur sanksionet”.

Ajo paralajmëroi se propozimet e transmetuara në takim, duke përfshirë thirrjet për një “bërthamë të re ushtarake kombëtare”, rishikimet e deklaratës kushtetuese dhe ndryshimet në ndarjet administrative, kundërshtojnë drejtpërdrejt dispozitat e marrëveshjes së 10 marsit, e cila urdhëronte integrimin e të gjitha institucioneve civile dhe ushtarake në verilindje të Sirisë në strukturat shtetërore.

Damasku gjithashtu akuzoi “fraksionet ekstremiste kurde” brenda SDF-së se po ndjekin “ndryshime sistematike demografike kundër sirianëve arabë” sipas udhëzimeve nga Malet Kandil të Irakut, nga ku vepron grupi terrorist PKK.

Qeveria theksoi se forma e shtetit sirian duhet të përcaktohet “përmes një kushtetute të përhershme të miratuar me referendum popullor”, jo “përmes mirëkuptimeve fraksionale ose detyrimit të armatosur”.

Të sugjeruara

Si rezultat i konferencës, burimi konfirmoi se Siria nuk do të marrë pjesë në asnjë takim të planifikuar në Paris dhe do të refuzojë të negociojë me “çdo palë që kërkon të ringjallë epokën e regjimit të shpërbërë nën ndonjë emër apo mbulesë”.

Damasku i kërkoi SDF-së të “angazhohet seriozisht” në zbatimin e marrëveshjes së 10 marsit dhe u bëri thirrje ndërmjetësve ndërkombëtarë të “zhvendosin të gjitha bisedimet në kryeqytetin sirian”, duke e përshkruar Damaskun si “adresën legjitime dhe kombëtare për dialog midis sirianëve”.

Më 10 mars, presidenca siriane njoftoi nënshkrimin e një marrëveshjeje për integrimin e SDF-së në institucionet shtetërore, duke riafirmuar unitetin territorial të vendit dhe duke hedhur poshtë çdo përpjekje për ndarje.

SDF-ja dominohet nga grupi terrorist YPG, dega siriane e PKK-së terroriste.

Bashar al-Asad, udhëheqësi i Sirisë për gati 25 vjet, iku në Rusi në dhjetor, duke i dhënë fund regjimit të Partisë Baath, e cila kishte qenë në pushtet që nga viti 1963.

Një administratë e re kalimtare e udhëhequr nga Ahmed Al-Sharaa u formua në janar.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Protesta në Prishtinë, Rama: Pse Kuvendi i Kosovës nuk ngre zërin me rezolutë, pa dallime partish?
Erdoğan vlerëson mbështetjen e Senegalit për Palestinën
Protestë masive kundër Gjykatës Speciale për krime të luftës në Kosovë
Tre anëtarë të një familjeje humbën jetën nga shembja e një ndërtese në Halep
Trump kërkon dorëheqjen e shefit të Intel për lidhje të dyshuara me Kinën
Izraeli dhe Egjipti nënshkruajnë marrëveshje për eksportin e gazit prej 35 miliardë dollarësh
Mbi 800 sportistë të vrarë në Gaza mes gjenocidit dhe urisë nga Izraeli
​Bullgaria dërgon një kontingjent ushtarak në KFOR
BE-ja: Situata humanitare në Gaza "shumë e vështirë" për shkak të bllokadës së zgjatur izraelite
Skocia shqyrton vendosjen e bojkotit formal ndaj Izraeli
Numri i të vdekurve në Gaza nga lufta izraelite tejkalon 61.200, përfshirë 197 nga uria
Kryediplomati turk viziton Sirinë, takohet me presidentin Al-Sharaa
Turkish Airlines transportoi 51,2 milionë pasagjerë në periudhën janar-korrik
MPF-ja: Fondacioni izraelito-amerikan i shpërndarjes së ndihmave në Gaza "vrasje e orkestruar”
Kryediplomati turk Fidan zhvillon bisedë telefonike me homologun rus Lavrov
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us