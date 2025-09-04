LUFTA NË GAZA
2 minuta leximi
Franca paditet për mospërmbushje të detyrimit për ta parandaluar gjenocidin në Gaza
Shoqata e Juristëve për Respektimin e së Drejtës Ndërkombëtare (JURDI) paraqiti një ankesë në Gjykatën Administrative të Parisit, duke akuzuar shtetin francez për dështimin në përmbushjen e detyrimit për të parandaluar gjenocidin në Gaza.
Franca paditet për mospërmbushje të detyrimit për ta parandaluar gjenocidin në Gaza
Franca paditet për mospërmbushje të detyrimit për ta parandaluar gjenocidin në Gaza / AA
4 Shtator 2025

Sekretari i përgjithshëm i Shoqatës së Juristëve për Respektimin e së Drejtës Ndërkombëtare (JURDI), Benjamin Fiorini, ka njoftuar se shoqata ka ngritur një padi në Gjykatën Administrative të Parisit kundër qeverisë franceze për dështimin në parandalimin e gjenocidit të Izraelit në Rripin e Gazës.

Ndërsa sulmet e Izraelit ndaj Gazës vazhdojnë, Franca është përballur me kritika për dyshimin se vazhdon të dërgojë pjesë armësh në Izrael, për pritjen e presidentit Izraelit, Isaac Herzog, dhe për lejimin e aeroplanit të kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu, të fluturojë mbi territorin francez.

Në demonstratat pothuajse javore në Paris dhe qytete të tjera franceze, mbështetësit propalestinezë brohorasin slogane të tilla si "Izraeli vrasës, Macron bashkëpunëtor", duke bërë thirrje për sanksione kundër Izraelit.

Të martën, JURDI paraqiti një ankesë në Gjykatën Administrative të Parisit, duke e akuzuar shtetin francez për dështimin në përmbushjen e detyrimit të tij për ta parandaluar gjenocidin në Gaza.

Të sugjeruara

Në një deklaratë për Anadolu, Fiorini tha: "Ne ia kemi referuar çështjen Gjykatës Administrative të Parisit, duke i kërkuar asaj ta dënojë shtetin francez për dështimin në përmbushjen e detyrimit të tij për ta parandaluar gjenocidin në Gaza".

Fiorini theksoi se detyrimi për të parandaluar gjenocidin është i sanksionuar në Konventën e 9 dhjetorit 1948 për Parandalimin dhe Ndëshkimin e Gjenocidit, nënshkruese e së cilës është Franca, si dhe është ligjërisht e detyrueshme për të gjitha shtetet, përfshirë Francën.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us