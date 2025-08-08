Ministri i Jashtëm i Türkiyes, Hakan Fidan, do të udhëtojë në Egjipt më 9 gusht për një vizitë diplomatike me profil të lartë, që do të përfshijë një takim me Presidentin egjiptian Abdel Fattah al Sisi, sipas burimeve diplomatike turke.
Kjo vizitë vjen ndërsa dy vendet shënojnë 100 vjet marrëdhënie diplomatike dhe është vizita e dytë e Fidanit në Kajro këtë vit, pas pjesëmarrjes së tij në takimin e 23 marsit të Organizatës për Bashkëpunimin Islamik (OIC) dhe Grupit Kontaktues të Ligës Arabe për Gazën.
Ministri i Jashtëm egjiptian Badr Abdelatty kishte vizituar më parë Türkiyen më 4 shkurt, dhe dy ministrat u takuan së fundmi në qershor gjatë sesionit të 51-të të Këshillit të Ministrave të Jashtëm të OIC-së në Istanbul.
Kriza në Gaza në qendër të axhendës
Diskutimet në Kajro do të përqendrohen në marrëdhëniet bilaterale, zhvillimet rajonale dhe forcimin e bashkëpunimit multidimensional mes dy vendeve.
Pritet që çështja e Gazës të dominojë bisedimet, ku të dyja palët do të shkëmbejnë pikëpamje mbi negociatat për armëpushim mes Hamasit dhe Izraelit, të ndërmjetësuara nga Egjipti, Katari dhe Shtetet e Bashkuara, si dhe do të koordinojnë përpjekjet për të siguruar vazhdimësinë e dorëzimit të ndihmave humanitare.
Fidan pritet gjithashtu të theksojë se veprimet e Izraelit minojnë zgjidhjen me dy shtete, dhe hapat e fundit të Izraelit për aneksimin e Gazës janë pengesat më të mëdha për paqen dhe stabilitetin rajonal.
Ministrat do të shqyrtojnë rezultatet e Konferencës Ndërkombëtare për Palestinën, e mbajtur në Nju Jork nga 28 deri më 30 korrik me pjesëmarrjen e Türkiyes, dhe do të diskutojnë bashkëpunimin për mbështetjen e rindërtimit të Gazës: një iniciativë që Türkiye kishte mbështetur gjatë një takimi të OIC-së në Xheddah më herët këtë vit.
Prioritetet rajonale dhe bilaterale
Bisedimet do të përfshijnë gjithashtu zhvillimet në Libi, Sudan, Somali dhe pjesë të tjera të Afrikës së Veriut dhe Lindjes dhe rajonit Sahel, duke shqyrtuar mënyrat se si dy vendet mund të kontribuojnë së bashku për stabilitetin rajonal.
Marrëdhëniet bilaterale midis Türkiye dhe Egjiptit kanë marrë hov në vitet e fundit përmes kontakteve të shpeshta dhe vizitave reciproke.
Ky vit shënon njëqindvjetorin e themelimit të marrëdhënieve diplomatike, me takimin e ardhshëm të Këshillit të Bashkëpunimit Strategjik në nivel të lartë të planifikuar për vitin 2026, nën bashkudhëheqjen e presidentëve Recep Tayyip Erdoğan dhe Abdel Fattah al Sisi. Takimi i parë u mbajt në Ankara në shtator 2024.
Egjipti mbetet partneri më i madh tregtar i Türkiye në Afrikë, me tregtinë bilaterale që arriti në 8.8 miliardë dollarë në vitin 2024. Të dyja palët synojnë të rrisin këtë shifër në 15 miliardë dollarë në vitet në vijim. Investimet turke në Egjipt vlerësohen rreth 3.5 miliardë dollarë.
Kjo vizitë vjen në një kohë të rifillimit të angazhimit diplomatik midis Ankarasë dhe Kajros, ku kriza në Gaza shërben si një shtyllë qendrore e bashkëpunimit të tyre.