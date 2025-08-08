BOTA
1 minuta leximi
Erdoğan: Rreziqet gjeopolitike nga gjenocidi në Gaza u shtuan me sulmet rajonale të Izraelit
“Shohim qartë se rreziqet gjeopolitike që filluan me gjenocid në Gaza janë rritur me sulmet e Izraelit ndaj Libanit, Jemenit, Iranit dhe Sirisë”, deklaroi Erdoğan.
Erdoğan: Rreziqet gjeopolitike nga gjenocidi në Gaza u shtuan me sulmet rajonale të Izraelit
Erdoğan: Rreziqet gjeopolitike nga gjenocidi në Gaza u shtuan me sulmet rajonale të Izraelit / AA
19 orë më parë

Presidenti i Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan, tha se rreziqet gjeopolitike që filluan me gjenocidin në Gaza, janë rritur me sulmet e Izraelit ndaj vendeve të rajonit.

“Shohim qartë se rreziqet gjeopolitike që filluan me gjenocid në Gaza janë rritur me sulmet e Izraelit ndaj Libanit, Jemenit, Iranit dhe Sirisë”, deklaroi Erdoğan gjatë Asamblesë së Përgjithshme të 38-të të Rregullt Financiare të Bordit të Marrëdhënieve Ekonomike të Jashtme të Türkiyes (DEİK) në Istanbul.

“Ndërsa po zhvillohen skema të reja në rajonin tonë, është domosdoshmëri e mençurisë shtetërore që Türkiye të ndërmarrë hapa të vendosur për t’i penguar këto komplote”, tha Erdoğan.

Të sugjeruara

Ai shtoi se Türkiye po bëhet një aktor i kërkuar në tryezat e paqes.



BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Protesta në Prishtinë, Rama: Pse Kuvendi i Kosovës nuk ngre zërin me rezolutë, pa dallime partish?
Erdoğan vlerëson mbështetjen e Senegalit për Palestinën
Protestë masive kundër Gjykatës Speciale për krime të luftës në Kosovë
Tre anëtarë të një familjeje humbën jetën nga shembja e një ndërtese në Halep
Trump kërkon dorëheqjen e shefit të Intel për lidhje të dyshuara me Kinën
Izraeli dhe Egjipti nënshkruajnë marrëveshje për eksportin e gazit prej 35 miliardë dollarësh
Mbi 800 sportistë të vrarë në Gaza mes gjenocidit dhe urisë nga Izraeli
​Bullgaria dërgon një kontingjent ushtarak në KFOR
BE-ja: Situata humanitare në Gaza "shumë e vështirë" për shkak të bllokadës së zgjatur izraelite
Skocia shqyrton vendosjen e bojkotit formal ndaj Izraeli
Numri i të vdekurve në Gaza nga lufta izraelite tejkalon 61.200, përfshirë 197 nga uria
Kryediplomati turk viziton Sirinë, takohet me presidentin Al-Sharaa
Turkish Airlines transportoi 51,2 milionë pasagjerë në periudhën janar-korrik
MPF-ja: Fondacioni izraelito-amerikan i shpërndarjes së ndihmave në Gaza "vrasje e orkestruar”
Kryediplomati turk Fidan zhvillon bisedë telefonike me homologun rus Lavrov
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us