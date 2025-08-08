RAJONI
1 minuta leximi
Nxënës nga Maqedonia e Veriut vizitojnë Türkiyen me mbështetjen e TIKA-s
Dhjetëra nxënës nga disa shkollat të mesme nga Maqedonia e Veriut, vizituan qytete si Edirne, Istanbul, Konya dhe Çanakkale.
Nxënës nga Maqedonia e Veriut vizitojnë Türkiyen me mbështetjen e TIKA-s
Nxënës nga Maqedonia e Veriut vizitojnë Türkiyen me mbështetjen e TIKA-s / AA
19 orë më parë

Nëntëdhjetë nxënës nga Maqedonia e Veriut vizituan Türkiyen në kuadër të një programi kulturor të organizuar me mbështetjen e Agjencisë Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim (TIKA).

Sipas një njoftimi me shkrim nga TIKA, Programi i Ekskursionit Kulturor në Türkiye u organizua nga Lidhja e Shoqatave të Shoqërisë Civile Turke në Maqedoninë e Veriut (MATÜSİTEB), nën patronazhin e Ambasadës së Türkiyes në Shkup dhe me mikpritjen e Unionit të Komunave të Botës Turke.

Në kuadër të programit, 90 nxënës nga shkollat e mesme në rajone të ndryshme të Maqedonisë së Veriut, si Mavrovë-Rostushë, Zhupë, Kërçovë, Pllasnicë, Debreshtë, Lisiçani, Koliçan i Poshtëm, Draçevë, Pregllovë dhe Çellopek vizituan qytetet Edirne, Istanbul, Konya dhe Çanakkale.

Të sugjeruara

Qëllimi i programit ishte forcimi i lidhjeve shpirtërore të të rinjve turq nga Maqedonia e Veriut me Türkiyen dhe përforcimi i ndjenjës së përkatësisë kulturore. Gjatë vizitave, nxënësit patën mundësinë të njihen nga afër me trashëgiminë e pasur të qytetërimit të Türkiyes dhe të mësojnë më shumë për historinë dhe kulturën turke.



BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Protesta në Prishtinë, Rama: Pse Kuvendi i Kosovës nuk ngre zërin me rezolutë, pa dallime partish?
Erdoğan vlerëson mbështetjen e Senegalit për Palestinën
Protestë masive kundër Gjykatës Speciale për krime të luftës në Kosovë
Tre anëtarë të një familjeje humbën jetën nga shembja e një ndërtese në Halep
Trump kërkon dorëheqjen e shefit të Intel për lidhje të dyshuara me Kinën
Izraeli dhe Egjipti nënshkruajnë marrëveshje për eksportin e gazit prej 35 miliardë dollarësh
Mbi 800 sportistë të vrarë në Gaza mes gjenocidit dhe urisë nga Izraeli
​Bullgaria dërgon një kontingjent ushtarak në KFOR
BE-ja: Situata humanitare në Gaza "shumë e vështirë" për shkak të bllokadës së zgjatur izraelite
Skocia shqyrton vendosjen e bojkotit formal ndaj Izraeli
Numri i të vdekurve në Gaza nga lufta izraelite tejkalon 61.200, përfshirë 197 nga uria
Kryediplomati turk viziton Sirinë, takohet me presidentin Al-Sharaa
Turkish Airlines transportoi 51,2 milionë pasagjerë në periudhën janar-korrik
MPF-ja: Fondacioni izraelito-amerikan i shpërndarjes së ndihmave në Gaza "vrasje e orkestruar”
Kryediplomati turk Fidan zhvillon bisedë telefonike me homologun rus Lavrov
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us