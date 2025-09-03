BOTA
1 minuta leximi
Huthit pretendojnë sulm me dy raketa ndaj Tel Avivit, Izraeli thotë se i ndali në ajër
Zëdhënësi ushtarak i Huthive, Yahya Saree, deklaroi se ata "kryen një operacion me dy raketa balistike ushtarake që shënjestruan objektiva të ndjeshëm në Jaffa (Tel Aviv)".
Huthit pretendojnë sulm me dy raketa ndaj Tel Avivit, Izraeli thotë se i ndali në ajër
Huthit pretendojnë sulm me dy raketa ndaj Tel Avivit, Izraeli thotë se i ndali në ajër / TRT Balkan
3 Shtator 2025

Huthit në Jemen njoftuan se "lëshuan dy raketa ndaj objektivave të ndjeshme" në rajonin e Tel Avivit në Izrael, transmeton Anadolu.

Zëdhënësi ushtarak i Huthive, Yahya Saree, deklaroi se ata "kryen një operacion me dy raketa balistike ushtarake që shënjestruan objektiva të ndjeshëm në Jaffa (Tel Aviv)".

Ai theksoi se një nga raketat e përdorura në sulm ishte "raketë balistike me bashkim Palestina 2" ndërsa tjetra ishte një lloj rakete balistike që ata e quajtën "Zulfiqar".

"Operacioni ishte i suksesshëm duke goditur objektiva të ndjeshme", tha Saree duke shtuar se "një numër i madh izraelitësh nxituan në strehimore" pas sulmit.

Të sugjeruara

Ushtria izraelite tha në një deklaratë se raketa e lëshuar mëngjesin e sotëm nga Jemeni u parandalua në ajër.

Huthit e mbështetur nga Irani në Jemen thanë se do të intensifikojnë sulmet ushtarake ndaj vendit pas vrasjes së kryeministrit Ahmed Ghalib al-Rahawi dhe disa prej ministrave të tij në sulmin që Izraeli kreu më 28 gusht ndaj kryeqytetit Sana.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us