Presidenti i Venezuelës, Nicolas Maduro, ka shpallur një mobilizim të ri për të zgjeruar Milicinë Kombëtare Bolivariane si pjesë e përpjekjeve për të forcuar sistemin e mbrojtjes së vendit.
Sipas transmetuesit shtetëror VTV, Maduro e justifikoi këtë hap duke iu referuar pranisë së shtuar ushtarake të ShBA-së në Karaibe dhe duke shpallur masa të reja për forcimin e milicisë.
Për herë të parë, 15.751 baza të mbrojtjes popullore dhe 5.336 njësi komunale të milicisë do të mobilizohen në mbarë vendin.
Maduro tha se qytetarët vazhdojnë të regjistrohen përmes një platforme digjitale, duke shtuar se, përtej rreth 4,5 milionë njerëzve që tashmë janë trajnuar ndër vite, numri pritet të kalojë mbi 8 milionë me shtimin e vullnetarëve të rinj.
Ai theksoi se Venezuela ka kapacitetin për të ruajtur paqen në çdo rrethanë dhe për të mbrojtur veten nga kërcënimet e jashtme, një kapacitet që ai u zotua ta forcojë edhe më tej.
“Guximi i popullit venezuelas ngjall admirim në mbarë botën,” tha Maduro.
“Ne po përballemi me rryma ekstreme dhe prirje naziste nga veriu, të cilat kërcënojnë paqen e Amerikës së Jugut dhe Karaibeve dhe vazhdojnë të sulmojnë të drejtat e popujve tanë.”
Rritja e tensioneve me ShBA-në
Ky njoftim vjen mes tensioneve në rritje mes Karakasit dhe Uashingtonit.
Presidenti amerikan Donald Trump kishte nënshkruar më herët një urdhër ekzekutiv që udhëzonte një përdorim më të madh dhe më aktiv të ushtrisë për të luftuar kartelet e drogës në Amerikën Latine.
Për më shumë se një dekadë, Maduro është akuzuar nga autoritetet amerikane për udhëheqjen e “Kartelit të Diellëve” (Cartel de los Soles), që Uashingtoni pretendon se është përgjegjës për operacione të trafikut të drogës.
Më 25 korrik, Departamenti i Thesarit të ShBA-së e shpalli kartelin si një grup terrorist global të veçantë të dizajnuar.
Më 8 gusht, qeveria amerikane dyfishoi shpërblimin për informacion që çon në arrestimin ose dënimin e Maduros, duke e ngritur nga 25 milionë në 50 milionë dollarë.
Duke iu përgjigjur mundësisë së një ndërhyrjeje amerikane më 18 gusht, Maduro deklaroi:
“Ne do të mbrojmë detet tona, qiejt tanë dhe tokën tonë. Do t’i çlirojmë, do t’i patrullojmë dhe do t’i ruajmë. Asnjë perandori nuk mund të prekë tokën e shenjtë të Venezuelës, dhe as nuk duhet të shkelë tokat e shenjta të Amerikës së Jugut.”
Më 28 gusht, duke vepruar sipas urdhrave të Trumpit, një grup detar amerikan i përbërë nga një nëndetëse dhe shtatë anije luftarake u raportua se ishte nisur drejt Karaibeve, pranë ujërave të Venezuelës.