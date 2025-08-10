Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy akuzoi presidentin rus Vladimir Putin se dëshiron “plaçkë territoriale” dhe legalizon pushtimin e territoreve ukrainase.
Zelenskyy përsëriti nevojën për t’i dhënë fund luftës së vendit të tij me Rusinë dhe jo vetëm “një pauzë në vrasje”.
“Duhet të ketë një fund të drejtë të luftës dhe është Rusia ajo që duhet t’i japë fund luftës që e filloi vetë. Ekziston vetëm një aktor që e kundërshton këtë – Putini. Karta e tij e vetme është aftësia për të vrarë dhe ai po përpiqet ta shesë ndërprerjen e vrasjeve me çmimin më të lartë të mundshëm”, tha ai në një mesazh me video në X.
Zelenskyy theksoi aftësinë e presidentit të SHBA-së Donald Trump për të arritur një zgjidhje më të përhershme.
“Presidenti i Shteteve të Bashkuara ka levat dhe vendosmërinë. Ukraina ka mbështetur të gjitha propozimet e presidentit Trump, duke filluar që në shkurt. Armëpushimi, të gjitha formatet janë mbështetur”, tha ai.
Zelenskyy vuri në dukje se dëshira e Putinit për një pauzë në luftime është për shkak të frikës së tij nga sanksionet dhe “për legalizimin e pushtimit të tokës sonë – ai dëshiron të marrë plaçka territoriale për herë të dytë”.
Ai vuri në dukje se “Putinit iu lejua të merrte Krimenë”, gjë që, sipas tij, çoi në pushtimin e Donetskut dhe Luhanskut.
“Ne nuk do ta lejojmë këtë përpjekje të dytë për të ndarë Ukrainën. Duke e ditur Rusinë, aty ku ka një të dytë, do të ketë një të tretë. Kjo është arsyeja pse ne qëndrojmë të vendosur, në qëndrime të qarta ukrainase. Ne duhet ta përfundojmë luftën me një paqe dinjitoze, të bazuar në një arkitekturë sigurie të qartë dhe të besueshme”, tha Zelenskyy.
Mesazhi i tij vjen ndërsa Trump pritet të takohet me Putinin më 15 gusht në shtetin amerikan të Alaskës për të diskutuar një marrëveshje paqeje.