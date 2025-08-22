Një konferencë ndërkombëtare tetëditore mbi Gazën është hapur në xhaminë historike Eyup Sulltan në Istanbul, duke bashkuar mbi 150 studiues muslimanë nga mbi 50 vende për ta diskutuar “luftën gjenocidale” të Izraelit dhe përgjegjësitë humanitare të botës islame.
Konferenca e titulluar “Përgjegjësia Islame dhe Humanitare: Gaza”, është organizuar nga Unioni Ndërkombëtar i Studiuesve Myslimanë (IUMS) dhe Fondacioni i Studiuesve Islam në Türkiye.
Mbledhja filloi me namazin e xhumasë në Xhaminë Eyup Sulltan dhe një konferencë për media ku morën pjesë figura të shquara fetare.
Sipas njoftimit, ngjarja synon ta mobilizojë botën islame dhe komunitetin ndërkombëtar për të ndaluar sulmet, për të hapur korridore humanitare dhe për të siguruar që ndihma të arrijë te populli i Gazës.
Në njoftim gjithashtu theksohet nevoja për një “aleancë islame” për të kundërshtuar atë që e quan gjenocid, racizëm dhe ambicie ekspansioniste.
Më tej, theksohet rëndësia e ringjalljes së frymës së Hilfu’l-Fudul (Paktit të Virtyteve) për t’i mbajtur përgjegjës autorët e mizorive.
Qëllime të tjera përfshijnë formimin e delegacioneve për t’u takuar me udhëheqësit e shtetit, krijimin e një organi të përhershëm ndjekës për të zbatuar vendimet e konferencës dhe dërgimi i një mesazhi solidariteti në Gaza.
“Nuk ka paqe në tokë derisa të ketë paqe në Palestinë”
Kreu i Drejtorisë së Çështjeve Fetare të Türkiyes (Diyanet), Ali Erbaş, dënoi sulmet izraelite ndaj Gazës si “një rrjet terrorist, një tufë banditësh, një bandë e egër dhe perverse që kryen brutalitet mbi brutalitet”.
“Sepse çështja e Palestinës është çështje besimi, çështje morali dhe ndërgjegje. Nuk do të ketë paqe në tokë derisa të ketë paqe në Palestinë”, tha ai.
Presidenti i IUMS-së, Ali Muhyiddin al-Qaradaghi, u bëri thirrje kombeve muslimane dhe arabe ta shohin gjendjen e vështirë të Gazës si të tyren.
“Mbrojeni veten”, paralajmëroi ai, duke argumentuar se projekti ekspansionist i Izraelit kërcënon të gjithë rajonin.
“Kjo konferencë riafirmon se Gaza nuk është vetëm një çështje palestineze, është një çështje e të gjithë Ummetit dhe një kauzë e drejtë njerëzore që askush nuk ka të drejtë ta braktisë”, shtoi ai.
Eymen Zeydan, kreu i degës së Türkiyes në Institucionin Ndërkombëtar të Kudsit, e përshkroi luftën si “një nga katastrofat më të mëdha në historinë moderne”, si dhe akuzoi Izraelin për kryerjen e gjenocidit kundër “më shumë se 2 milionë e gjysmë njerëzve tanë të palëkundur në Gaza”.
“Për herë të parë në histori, para syve të gjithë botës, një qeveri terroriste sioniste guxon të zbatojë një plan të deklaruar për të zhdukur një popull të tërë. Ata nuk kanë kursyer as xhaminë, as kishën, as spitalin dhe as shkollën”, shtoi ai.
Profesori Nasrullah Hacımüftüoğlu, president i Fondacionit të Dijetarëve Islamë, tha se programi njëjavor do të përfshijë 18 seanca që e trajtojnë Gazën, Kudsin dhe luftën e gjerë palestineze.
Ai theksoi se sanksionet dhe bojkotet kundër Izraelit janë "një përparësi e bazuar në ligjet e Sheriatit dhe parimet ndërkombëtare humanitare".
Konferenca do të zgjasë deri më 29 gusht, duke përfunduar në Xhaminë e Madhe Ajasofja me lëshimin e "Deklaratës së Istanbulit", e cila organizatorët thonë se do të përcaktojë hapa konkretë për veprime politike, humanitare dhe ligjore në mbështetje të palestinezëve.