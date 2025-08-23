TÜRKİYE
1 minuta leximi
Marina turke do të parakalojë në Ngushticën e Istanbulit gjatë aktivitetit “Atdheu Blu” në TEKNOFEST
Në paradë do të marrin pjesë anijet TCG Anadolu, TCG Savarona dhe nëndetësja TCG Hizirreis, ndërsa presidenti Recep Tayyip Erdoğan do të përshëndesë flotën.
Marina turke do të parakalojë në Ngushticën e Istanbulit gjatë aktivitetit “Atdheu Blu” në TEKNOFEST
Marina turke do të parakalojë në Ngushticën e Istanbulit gjatë aktivitetit “Atdheu Blu” në TEKNOFEST / 1234
23 Gusht 2025

Njësi të përzgjedhura të Marinës Turke do të parakalojnë përgjatë Ngushticës së Istanbulit të dielën, si pjesë e aktivitetit “Atdheu Blu” në kuadër të festivalit TEKNOFEST, që synon të prezantojë kapacitetet detare të Türkiyes.

Sipas organizatorëve, në paradë do të marrin pjesë anijet TCG Anadolu, TCG Savarona dhe nëndetësja TCG Hizirreis.

Ato do të lundrojnë nga ora 15:30 deri në 18:30 me orën lokale, duke nisur nga Ura Yavuz Sultan Selim dhe duke kaluar pranë Sarıyer, Tarabya, Emirgan, Kanlica, Rumeli Hisarı, Kandilli, Bebek dhe Ortaköy, përpara se të mbërrijnë te Pallati Dolmabahçe pranë Urës së Dëshmorëve të 15 Korrikut, ku presidenti Recep Tayyip Erdoğan do të përshëndesë flotën.

Parakalimi do të vazhdojë përgjatë brigjeve të Modas, Caddebostanit dhe Maltepes.

Të sugjeruara

Aktivitetet e “Atdheu Blu” në kuadër të festivalit TEKNOFEST do të zhvillohen më 30-31 gusht në Komandën e Kantierit Detar të Stambollit.

Programi do të përfshijë ekspozita të modeleve të anijeve luftarake, zona të përvojës së realitetit virtual, demonstrime nga komandot SAT dhe SAS, gara me varka dhe një punëtori për dizajnin e anijeve.


Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us