Türkiye ka filluar punimet për Linjën Hekurudhore Kars-Igdir-Aralik-Dilucu në juglindje të vendit, e cila do të lidhë Türkiyen me Korridorin Zangezur, duke hapur një epokë të re paqeje dhe prosperiteti në Kaukazin e Jugut.
Ministri turk i Transportit, Abdulkadir Uraloğlu, tha gjatë ceremonisë së fillimit të punimeve të premten se Türkiye, si një urë që lidh Azinë me Europën, luan një rol kyç në Korridorin e Mesëm përmes megaprojekteve si linja hekurudhore Baku–Tbilisi–Kars, Tuneli Euroazia, Ura Yavuz Sultan Selim dhe projekte të tjera të urave.
“Po fillojmë ndërtimin e një linje që lidh Türkiyen, Azerbajxhanin dhe Armeninë, e cila më pas do të forcojë lidhjet socio-ekonomike midis Azisë dhe Evropës”, tha ai.
Uraloğlu theksoi se hekurudhat kanë qenë politikë shtetërore për Türkiyen nën udhëheqjen e Presidentit Recep Tayyip Erdoğan që nga viti 2002, pasi vendi ka lidhur hekurudhat me portet, zonat industriale dhe qendrat logjistike për të kontribuar në rrjet. “Po vazhdojmë gjithashtu përpjekjet për modernizimin e linjave ekzistuese, pasi rreth 70–80 për qind e tyre janë elektrifikuar”, shtoi ministri.
“Gjatë 23 viteve të fundit, kemi investuar afërsisht 300 miliardë dollarë në transport, nga të cilat 64 miliardë janë alokuar për hekurudhat, ndërkohë, kemi shtuar 3.000 kilometra linja të reja, prej të cilave 2.251 kilometra janë të shpejtësisë së lartë, në rrjetin tonë hekurudhor,” theksoi ai.
Uraloğlu përshëndeti linjën e re hekurudhore në juglindje si një “udhë për paqe dhe prosperitet ndërkombëtar,” pasi Korridori Zangezur do të rrisë bashkëpunimin ekonomik midis Türkiyes, Azerbajxhanit dhe Armenisë, duke forcuar gjithashtu përpjekjet për paqe. “Kjo do të sjellë një epokë të artë për tregtinë globale, veçanërisht për vendet që përfshihen në Korridorin e Mesëm”, u shpreh ministri turk.
“Linia hekurudhore 224 kilometërshe do të ketë dy binarë, do të jetë elektrifikuar dhe me sinjalizim, dhe do të ketë një kapacitet transporti prej 5,5 milion pasagjerësh dhe 15 milion tonë mallra në vit”, tha Abdulkadir Uraloğlu.
“Kjo mrekulli inxhinierike e linjës hekurudhore do të përfshijë gjithashtu pesë tunele, 19 tunele “prerje-mbulim”, tre viadukte, 10 ura, 144 nënkalime, 27 mbikalime dhe 480 kanale kanalizimesh”.
“Korridori Zangezur do ta bëjë më efikas rrugën ndërkombëtare të tregtisë nga Kina deri në Mbretërinë e Bashkuar”, përmendi ai. “Ndërkohë, linja hekurudhore do të kontribuojë gjithashtu në infrastrukturën, prodhimin dhe eksportet e rajoneve lindore dhe juglindore të Türkiyes, si dhe në turizmin në rajonin e Mesdheut.”
“Provinci juglindore Kars do të jetë një ‘portë hekuri’ e kësaj rruge, ndërsa potenciali bujqësor dhe industrial i qytetit të Igdir do të hapet për tregjet globale me këtë projekt”, shtoi ai. “Me projekte të reja në horizont dhe ato që janë duke u ndërtuar aktualisht, ne do të kemi zgjeruar rrjetin tonë hekurudhor për të mbuluar 17.500 kilometra deri në vitin 2028 dhe 28.600 kilometra deri në vitin 2053.”
Uraloğlu tha se projekti ka marrë 2,4 miliardë euro (afërsisht 2,8 miliardë dollarë) nga financimi i jashtëm dhe do të përfundojë brenda katër deri në pesë vjet.