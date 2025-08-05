Xhamia historike e epokës osmane Et'hem Beu në kryeqytetin e Shqipërisë, Tiranë, dhe e restauruar nga Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim (TIKA), mirëpret vizitorë të shumtë turq në turnetë e tyre në Ballkan.
E ndërtuar në Tiranë nga Molla Beu dhe djali i tij Et'hem Beu midis viteve 1793 dhe 1794, xhamia u restaurua midis viteve 2018 dhe 2021. Xhamia u rihap për adhurim në vitin 2022 me pjesëmarrjen e presidentit të Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan.
Për turistët që vizitojnë Ballkanin, xhamia e Et'hem Beut është një destinacion popullor dhe llogaritet si një nga veprat më të rëndësishme arkitekturore që ka mbijetuar nga epoka osmane në Tiranë.
Ndërkaq, xhamia e njohur për strukturën e saj historike dhe atmosferën shpirtërore, nuk është vetëm vend adhurimi, por edhe simbol i historisë së përbashkët, trashëgimisë kulturore dhe një lidhjeje të fortë dashurie.
Xhamia e Et'hem Beut në sheshin "Skënderbej" në Tiranë u ofron vizitorëve një lidhje me historinë e rajonit të Ballkanit.
"Çdo turk duhet ta shohë këtë vend"
Reyhan Güler, një pushuese që udhëtoi për në Tiranë për një turne, për Anadolu tha se u emocionua gjatë vizitës së saj në xhami.
Ajo tha se objektet osmane që kanë mbijetuar ishin mbresëlënëse. "Të qenit këtu është tepër gazmuese dhe emocionuese, sinqerisht, sepse këtu është trashëgimia jonë, vlerat tona kulturore, një e kaluar e mbushur me histori. Ne i ndiem gjurmët osmane kudo", theksoi Güler.
"Ne të gjithë e gjejmë veten në një situatë kaotike në qytetet e mëdha, por këtu e ndiem edhe më thellë lidhjen shpirtërore që njerëzit e Ballkanit kanë me ne. Në momentin që hyra në xhaminë e Et'hem Beut, përjetova atë ndjesi shpirtërore. Unë besoj se çdo turk duhet të vijë këtu, ta nuhasë, ta shohë dhe ta kuptojë nga afër".
"Të lutesh në një xhami osmane ishte prekëse"
Turistja Ümmühan Ekiz tha se të shihte objektet osmane personalisht kishte një kuptim të veçantë për të.
Ajo tha se dëshironte të shihte nga afër objektet osmane, atmosferën dhe kulturën.
"Jemi në ditën e dytë të turit tonë. Lutja në një xhami osmane këtu më preku vërtet. Është vërtet e veçantë të kesh objekte nga turqit dhe osmanët në këtë rajon. Ndjeva sikur një pjesë e imja ishte këtu dhe kisha ardhur t'i shihja. Ia rekomandoj shumë kujtdo që dëshiron të vijë. Duhet të shohim vendet dhe objektet ku jetuan paraardhësit tanë dhe të vlerësojmë historinë tonë", tha Ekiz.
Turistja Ipek Nur tha se u prek nga zbulimi i një objekti kaq të rrallë në tokat e paraardhësve të saj.
"Unë jam shqiptare, por jetoj në Türkiye dhe jam muslimane. Erdha në Shqipëri për një vizitë dhe pashë shumë vende të bukura. Pata fatin të vizitoja xhaminë e Et'hem Beut, pikërisht në qendër të Tiranës. Ka kaq shumë objekte historike brenda dhe secila prej tyre tregon një histori për të kaluarën", tha Nur.