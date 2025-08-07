LUFTA NË GAZA
2 minuta leximi
Ushtria izraelite vrau “Pelen e Palestinës” teksa priste ndihma humanitare
Obeid, 41 vjeç, ish-kapiten i ekipit kombëtar të Palestinës, është një nga qindra sportistë dhe të rinj palestinezë që kanë humbur jetën që nga fillimi i luftës në Gaza më shumë se 22 muaj më parë.
Ushtria izraelite vrau “Pelen e Palestinës” teksa priste ndihma humanitare
Ushtria izraelite vrau “Pelen e Palestinës” teksa priste ndihma humanitare / AA
17 orë më parë

Ish-futbollisti palestinez Suleiman Obeid, i njohur si “Peleja i Palestinës”, u vra nga një sulm izraelit të mërkurën në Gaza, ndërsa priste ndihma humanitare, njoftuan burime mjekësore.

Obeid, 41 vjeç, ish-kapiten i ekipit kombëtar të Palestinës, është një nga qindra sportistë dhe të rinj palestinezë që kanë humbur jetën që nga fillimi i luftës në Gaza më shumë se 22 muaj më parë.

Karrierën e nisi me klubin Shabab Al-Shati dhe më pas luajti edhe për Al-Amari Club në Bregun Perëndimor të pushtuar. Ai shënoi një gol për Palestinën kundër Jemenit në vitin 2010 dhe udhëhoqi ekipin si kapiten në garat rajonale dhe në kualifikimet për Kupën e Botës.

Të rekomanduara

Izraeli po përballet me zemërim në rritje nga bashkësia ndërkombëtare për shkak të luftës shkatërruese në Gaza, ku që nga tetori i vitit 2023 janë vrarë mbi 61.000 persona. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën dhe e ka çuar atë në prag të urisë.

Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi në nëntor urdhërarreste për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të mbrojtjes Yoav Gallant, për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit të kryera në Gaza.

Izraeli po përballet gjithashtu me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për shkak të luftës kundër këtij territori palestinez.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Një tjetër foshnjë palestineze vdes nga kequshqyerja e rëndë në Gaza për shkak të rrethimit izraelit
Bullgari, vazhdojnë përpjekjet për shuarjen e zjarreve në jug të vendit
Liga e Konferencës: Egnatia dhe Dinamo luajnë sot në Slloveni dhe Kroacia
Shqipëria përforcon partneritetin me qeverinë e Netanyahut në sigurinë kibernetike
Raport: Kanada, pas 7 tetorit 2023 ka rritje prej 1.800 për qind të krimeve islamofobe
Spanja heq dorë nga planet për të blerë avionë F-35 nga ShBA-ja
Tarifat e Trumpit hyjnë në fuqi, preken edhe vendet e Ballkanit Perëndimor
Sllovenia ndalon importet nga kolonitë izraelite të paligjshme
ShBA-ja dhe Serbia diskutojnë për uljen e tensioneve në Ballkanin Perëndimor
Ardon Jashari nënshkruan për Milanin: Ishte ëndrra ime
Gashi: Zgjedhjet lokale në Maqedoninë e Veriut do të shpallen më 8 ose 9 gusht
Mira Murati refuzoi 1 miliard dollarë nga Meta
Kurti priti në takim emisarin e BE-së për Dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen
Dy ministra të Ganës humbin jetën në një aksident me helikopter
Trump vendos tarifë shtesë 25 për qind ndaj Indisë për blerjen e naftës ruse
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us