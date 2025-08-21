Një ceremoni përkujtimore u mbajt për 224 civilët boshnjakë dhe kroatë që u vranë në shkëmbinjtë Koriçanske 33 vjet më parë gjatë luftës së viteve 1992-1995 në Bosnjë e Hercegovinë (BeH).
Në ceremoninë e mbajtur për 224 boshnjakët dhe kroatët që u ekzekutuan nga ushtarët serbë në shkëmbinjtë Koriçanske pas burgosjes në kampe përqendrimi gjatë luftës në BeH, morën pjesë të afërm të viktimave dhe zyrtarë.
Kryetari i Shoqatës së Kampeve të Përqendrimit të BeH-së, Seid Omeroviq deklaroi në ceremoni se 224 civilë u qëlluan fillimisht në shpinë, pastaj u hodhën nga shkëmbinjtë dhe në fund mbi ta u hodhën bomba.
Ai tha se ajo që ndodhi në BeH 33 vjet më parë ende po shihet në pjesë të ndryshme të botës sot.
Në ceremoni u bënë lutje dhe nga shkëmbinjtë 300 metra të lartë u hodhën 224 trëndafila.
Boshnjakët dhe kroatët e marrë nga kampi i përqendrimit Tërnopolje në Prijedor në qytetin e Travnikut u ekzekutuan nga trupat serbe në shkëmbinjtë Koriçanske më 21 gusht 1992.
Tribunali Ndërkombëtar Penal për ish-Jugosllavinë dënoi 11 persona me një total prej 200 vjetësh burg për masakrën në shkëmbinjtë Koriçanske.