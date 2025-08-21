RAJONI
1 minuta leximi
BeH, përkujtohen 224 civilët që u ekzekutuan 33 vite më parë nga ushtarët serbë
Kryetari i Shoqatës së Kampeve të Përqendrimit të BeH-së, Seid Omeroviq tha se 224 civilë u qëlluan fillimisht në shpinë, pastaj u hodhën nga shkëmbinjtë dhe në fund mbi ta u hodhën bomba.
BeH, përkujtohen 224 civilët që u ekzekutuan 33 vite më parë nga ushtarët serbë
BeH, përkujtohen 224 civilët që u ekzekutuan 33 vite më parë nga ushtarët serbë / AA
21 Gusht 2025

Një ceremoni përkujtimore u mbajt për 224 civilët boshnjakë dhe kroatë që u vranë në shkëmbinjtë Koriçanske 33 vjet më parë gjatë luftës së viteve 1992-1995 në Bosnjë e Hercegovinë (BeH).

Në ceremoninë e mbajtur për 224 boshnjakët dhe kroatët që u ekzekutuan nga ushtarët serbë në shkëmbinjtë Koriçanske pas burgosjes në kampe përqendrimi gjatë luftës në BeH, morën pjesë të afërm të viktimave dhe zyrtarë.

Kryetari i Shoqatës së Kampeve të Përqendrimit të BeH-së, Seid Omeroviq deklaroi në ceremoni se 224 civilë u qëlluan fillimisht në shpinë, pastaj u hodhën nga shkëmbinjtë dhe në fund mbi ta u hodhën bomba.

Ai tha se ajo që ndodhi në BeH 33 vjet më parë ende po shihet në pjesë të ndryshme të botës sot.

Të sugjeruara

Në ceremoni u bënë lutje dhe nga shkëmbinjtë 300 metra të lartë u hodhën 224 trëndafila.

Boshnjakët dhe kroatët e marrë nga kampi i përqendrimit Tërnopolje në Prijedor në qytetin e Travnikut u ekzekutuan nga trupat serbe në shkëmbinjtë Koriçanske më 21 gusht 1992.

Tribunali Ndërkombëtar Penal për ish-Jugosllavinë dënoi 11 persona me një total prej 200 vjetësh burg për masakrën në shkëmbinjtë Koriçanske.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us