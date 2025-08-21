RAJONI
1 minuta leximi
Vengu: Mbi 500 ushtarakë shqiptarë janë të angazhuar në misione të NATO-s, BE-së dhe OKB-së
Ministri i Mbrojtjes i Shqipërisë, Pirro Vengu konfirmoi se mbi 500 ushtarakë shqiptarë janë të angazhuar në misione të NATO-s, BE-së dhe OKB-së në Evropë, Afrikë dhe Lindjen e Mesme
Vengu: Mbi 500 ushtarakë shqiptarë janë të angazhuar në misione të NATO-s, BE-së dhe OKB-së
Vengu: Mbi 500 ushtarakë shqiptarë janë të angazhuar në misione të NATO-s, BE-së dhe OKB-së / AA
21 Gusht 2025

Mbi 500 ushtarakë shqiptarë janë të angazhuar në misione të ndryshme jashtë vendit, në kuadër të NATO-s, Bashkimit Evropian (BE) dhe Kombeve të Bashkuara (OKB).

Ministri i Mbrojtjes i Shqipërisë, Pirro Vengu ka publikuar në rrjetet sociale një postim mbi pjesëmarrjen e ushtarakëve shqiptarë në misionin në Novo Selo, Bullgari.

"Ushtarakët e Batalionit të Parë të Regjimentit të Këmbësorisë së Veriut, pjesë e Kontingjentit të VI, janë sot në vijën e parë të bashkëpunimit me aleatët e NATO-s. Mbi 500 ushtarakë shqiptarë janë të angazhuar në misione të NATO-s, BE-së dhe Kombeve të Bashkuara në Evropë, Afrikë dhe Lindjen e Mesme", ka shkruar Vengu.

Të sugjeruara

Aktualisht dhjetëra ushtarakët shqiptarë janë pjesë e operacionit të Forcës së Përparuar Tokësore (Forward Land Force), drejtuar nga NATO, në Novo Selo, Bullgari.

Ushtarakët shqiptarë janë angazhuar në periudha të ndryshme në dhjetëra misione dhe operacione jashtë vendit në të kaluarën, si në Kosovë, Bosnjë e Hercegovinë, Irak, Çad, Gjeorgji, në Detin Egje, Mali, Afganistan, Sudani i Jugut dhe Letoni.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us