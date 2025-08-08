RAJONI
1 minuta leximi
Shqipëria, ndër vendet më të mira për nomadët digjitalë
Një raport i fundit nga Global Citizen Solution e rendit vendin në tërësi të 31-tin në botë, kurse Tiranën një nga 10 vendet më të mira në Evropë.
Shqipëria, ndër vendet më të mira për nomadët digjitalë
Shqipëria, ndër vendet më të mira për nomadët digjitalë / AA
21 orë më parë

Raporti “Albania Digital Nomad 2025” nga Global Citizen Solutions tregon se Shqipëria renditet e 31-ti me një vlerësim prej 77.59 pikë për nomadët digjitalë në botë.

Sa i përket Tiranës, raporti e klasifikon si një nga 10 vendet më të mira në Evropë.

Kjo lidhet me infrastrukturën e teknologjisë si lidhja e mirë e internetit, procedurat e lehtësuar të përfitimeve të vizës (për vendet ku nevojitet), cilësia e mirë e jetesës, etj.

Të sugjeruara

Nomadët digjitalë janë persona që punojnë në mënyrë të pavarur nga vendndodhja (freelancer/remote), zakonisht përmes internetit dhe udhëtojnë shpesh duke jetuar në vende të ndryshme për periudha të caktuara kohore.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Protesta në Prishtinë, Rama: Pse Kuvendi i Kosovës nuk ngre zërin me rezolutë, pa dallime partish?
Erdoğan vlerëson mbështetjen e Senegalit për Palestinën
Protestë masive kundër Gjykatës Speciale për krime të luftës në Kosovë
Tre anëtarë të një familjeje humbën jetën nga shembja e një ndërtese në Halep
Trump kërkon dorëheqjen e shefit të Intel për lidhje të dyshuara me Kinën
Izraeli dhe Egjipti nënshkruajnë marrëveshje për eksportin e gazit prej 35 miliardë dollarësh
Mbi 800 sportistë të vrarë në Gaza mes gjenocidit dhe urisë nga Izraeli
​Bullgaria dërgon një kontingjent ushtarak në KFOR
BE-ja: Situata humanitare në Gaza "shumë e vështirë" për shkak të bllokadës së zgjatur izraelite
Skocia shqyrton vendosjen e bojkotit formal ndaj Izraeli
Numri i të vdekurve në Gaza nga lufta izraelite tejkalon 61.200, përfshirë 197 nga uria
Kryediplomati turk viziton Sirinë, takohet me presidentin Al-Sharaa
Turkish Airlines transportoi 51,2 milionë pasagjerë në periudhën janar-korrik
MPF-ja: Fondacioni izraelito-amerikan i shpërndarjes së ndihmave në Gaza "vrasje e orkestruar”
Kryediplomati turk Fidan zhvillon bisedë telefonike me homologun rus Lavrov
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us