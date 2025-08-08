21 orë më parë
Raporti “Albania Digital Nomad 2025” nga Global Citizen Solutions tregon se Shqipëria renditet e 31-ti me një vlerësim prej 77.59 pikë për nomadët digjitalë në botë.
Sa i përket Tiranës, raporti e klasifikon si një nga 10 vendet më të mira në Evropë.
Kjo lidhet me infrastrukturën e teknologjisë si lidhja e mirë e internetit, procedurat e lehtësuar të përfitimeve të vizës (për vendet ku nevojitet), cilësia e mirë e jetesës, etj.
Nomadët digjitalë janë persona që punojnë në mënyrë të pavarur nga vendndodhja (freelancer/remote), zakonisht përmes internetit dhe udhëtojnë shpesh duke jetuar në vende të ndryshme për periudha të caktuara kohore.