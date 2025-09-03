LUFTA NË GAZA
Sulme të reja izraelite vrasin 16 gazanë, ndërsa uria merr edhe 6 jetë të tjera
Ushtria izraelite vazhdon granatimin intensiv dhe shpërthimet e shtëpive në qytetin e Gazës, sipas planit të okupimit.
Sulme të reja izraelite vrasin 16 gazanë, ndërsa uria merr edhe 6 jetë të tjera / AA
3 Shtator 2025

Të paktën 13 persona u vranë në sulmet e reja të ushtrisë izraelite, ndërsa gjashtë të tjerë vdiqën nga uria në Rripin e Gazës, i përfshirë nga skamja, njoftuan të mërkurën mjekët dhe Ministria e Shëndetësisë në enklavën palestineze.

Burime mjekësore thanë për Anadolu se pesë persona, përfshirë një grua shtatzënë dhe fëmijën e saj të palindur, u vranë kur një helikopter izraelit goditi një ndërtesë banimi në perëndim të qytetit të Gazës.

Një shtëpi tjetër u godit nga një helikopter i ushtrisë në qendër të qytetit të Gazës, duke shkaktuar vdekjen e tre personave të tjerë.

Forcat izraelite gjithashtu synuan çadra ku strehoheshin civilët e zhvendosur pranë Spitalit Specialist Ranteesi në lagjen Nasr të të njëjtit qytet. Raportohet për një numër të plagosurish, përfshirë të plagosur rëndë.

Aeroplanët luftarakë izraelitë goditën një ndërtesë banimi në lagjen Nasr, duke lënduar disa persona të tjerë.

Ndërkohë, ushtria izraelite vazhdoi shpërthimin e shtëpive me robotë të improvizuar në lagjen Sheikh Radwan, qyteti i Gazës, sipas planit të okupimit.

Më 8 gusht, kabineti i sigurisë i Izraelit miratoi një plan të Kryeministrit Benjamin Netanyahu për riokupimin gradual të Rripit të Gazës, duke filluar me qytetin e Gazës.

Helikopterët izraelitë me katër rotorë hodhën bomba zjarrvënëse mbi çadrat ku strehoheshin të zhvendosurit dhe mbi stendat në tregun Sheikh Radwan, duke shkaktuar zjarre që dëmtuan çadrat dhe pronat e qytetarëve. Një artileri izraelite granatoi lagjet Zeitoun dhe Sabra në të njëjtin qytet, thanë dëshmitarët.

Në qendër të Rripit të Gazës, pesë palestinezë u vranë dhe pesë të tjerë u plagosën në sulmet e dronëve në kampin e refugjatëve Nuseirat.

Në një deklaratë, Ministria e Shëndetësisë në Gaza tha se gjashtë persona, përfshirë një fëmijë, vdiqën nga uria dhe kequshqyerja e rëndë në 24 orët e fundit në Rripin e Gazës, duke e çuar numrin e të vdekurve nga uria në 367, përfshirë 131 fëmijë.

Ministria tha se 89 nga vdekjet, përfshirë 16 fëmijë, ndodhën pas deklarimit formal të Rripit të Gazës si zonë e urisë nga Sistemi i Monitorimit të Sigurisë Ushqimore të OKB-së (IPC) muajin e kaluar.

Ushtria izraelite ka nisur një ofensivë ushtarake brutale në Rripin e Gazës, duke vrarë mbi 63.600 palestinezë. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me uri.

Në nëntor të kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhra arresti për Kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-Ministrin e Mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli gjithashtu përballet me një çështje për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij mbi enklavën.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
