24 Gusht 2025
Ministri turk i Punëve të Jashtme, Hakan Fidan, do të kryesojë një takim të jashtëzakonshëm të Këshillit të Ministrave të Organizatës së Bashkëpunimit Islam (OBI) në qytetin Xheda të Arabisë Saudite për të diskutuar situatën në Gaza.
Fidan do të marrë pjesë në takim pasi Türkiye aktualisht mban presidencën e radhës të Këshillit të Ministrave të Jashtëm të OBI-së.
OBI-ja tha se takimi do të përqendrohet në veprimet e vazhdueshme izraelite në Gaza dhe synon të koordinojë qëndrimet dhe përgjigjet e vendeve anëtare.
Që nga tetori i vitit 2023, Izraeli ka vrarë të paktën 62.600 palestinezë në sulmet brutale ndaj Gazës. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me një uri të rëndë.