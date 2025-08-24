LUFTA NË GAZA
1 minuta leximi
Fëmijët palestinezë presin në radhë për vakte të ngrohta mes bllokadës izraelite në Gaza
Shumë fëmijë palestinezë shihen të rreshtuar në pikat e shpërndarjes së ndihmave në Gaza duke mbajtur në duar tenxhere dhe kova bosh dhe duke pritur me orë të tëra për një vakt të ngrohtë që shpërndahet nga organizatat lokale bamirëse.
24 Gusht 2025

Shumë fëmijë palestinezë shihen të rreshtuar në pikat e shpërndarjes së ndihmave në Gaza duke mbajtur në duar tenxhere dhe kova bosh dhe duke pritur me orë të tëra për një vakt të ngrohtë që shpërndahet nga organizatat lokale bamirëse, teksa bllokada e vazhdueshme izraelite vazhdon të shkaktojë uri të rëndë në enklavë.

Fotografitë tregojnë fëmijë dhe gra të moshuara duke shtrirë tenxhere dhe enë të ndryshme, në pritje që punonjësit e ndihmës t’i mbushin me ushqim. Shumë familje palestineze gjithashtu po anashkalojnë vaktet si rezultat i mungesave të mëdha.

Bllokada izraelite ka kufizuar ndjeshëm hyrjen e ushqimit, karburantit dhe furnizimeve thelbësore në Gaza. Organizatat humanitare kanë paralajmëruar për përkeqësimin e kequshqyerjes dhe pasigurisë ushqimore, veçanërisht midis fëmijëve.

Ministria e Shëndetësisë së Gazës njoftoi se brenda 24 orëve të fundit tetë palestinezë të tjerë, përfshirë një fëmijë, vdiqën nga kequshqyerja dhe uria, duke çuar numrin e përgjithshëm të të vdekurve nga uria që nga tetori i vitit 2023 në të paktën 289, përfshirë 115 fëmijë.

Që nga tetori i vitit 2023, Izraeli në sulmet e vazhdueshme ka vrarë të paktën 62.686 palestinezë. Fushata ushtarake gjithashtu ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me një uri të rëndë.​​​​​​​ 


