Avionët luftarakë izraelitë kryen sulme ajrore brenda mureve të një spitali në Rripin qendror të Gazës gjatë natës së të hënës, sipas Zyrës së Medias së Qeverisë në Gaza.
Në një deklaratë, zyra tha se avionët izraelitë bombarduan çadrat që strehojnë palestinezë të zhvendosur brenda ambienteve të Spitalit të Dëshmorëve të Al-Aksës, pranë klinikës së ambulantëve në Deir al-Balah, duke shkaktuar disa të plagosur dhe dëme materiale.
Kjo ishte hera e 14-të që ky spital është vënë në shënjestër nga ushtria izraelite që nga fillimi i luftës gjenocidale në Rripin e Gazës, “çka reflekton një këmbëngulje të qartë për të sulmuar infrastrukturën shëndetësore dhe për të shkelur ligjet ndërkombëtare që ndalojnë dëmtimin e objekteve mjekësore dhe civilëve,” thuhet në deklaratë.
Zyra e medias dënoi agresionin e vazhdueshëm kundër spitaleve në Gaza dhe mbajti “pushtimin izraelit, së bashku me administratën amerikane dhe shtetet bashkëpunëtore, plotësisht përgjegjës për këto krime sistematike.”
Ajo u bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar dhe OKB-së të ndërmarrin veprime të menjëhershme për të ndalur krimet izraelite dhe për të siguruar mbrojtje urgjente për spitalet dhe punonjësit e kujdesit shëndetësor në Rripin e Gazës.
Që nga tetori 2023, Izraeli ka vrarë pothuajse 63.500 palestinezë në Gaza. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me uri ekstreme.
Në nëntor të kaluar, Gjykata Penale Ndërkombëtare (GjPN) lëshoi urdhërarreste për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli përballet gjithashtu me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavë.