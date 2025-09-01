LUFTA NË GAZA
"Ndërsa Netanyahu po sakrifikon pengjet dhe ushtarët për mbijetesën e tij politike, një marrëveshje konkrete e pranuar nga Hamasi ndodhet në tryezë", thanë të afërmit e pengjeve.
Të afërmit e pengjeve izraelite: Netanyahu po sakrifikon pengjet për jetën e tij politike
1 Shtator 2025

Të afërmit e pengjeve izraelite kanë deklaruar se kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, po sakrifikon pengjet në Rripin e Gazës për mbijetesën e tij politike.

Në lajmet në mediat lokale thuhet se Netanyahu në mbledhjen e djeshme të kabinetit tha se një shkëmbim i pjesshëm i pengjeve me Hamasin nuk është në agjendë.

Pas vlerësimit të Netanyahut në mbledhjen e kabinetit, të afërmit e pengjeve izraelite bënë një deklaratë me shkrim. Të afërmit e pengjeve reaguan ndaj Netanyahut, duke thënë se: "Ndërsa Netanyahu po sakrifikon pengjet dhe ushtarët për mbijetesën e tij politike, një marrëveshje konkrete e pranuar nga Hamasi ndodhet në tryezë".

Ndërmjetësit Egjipti dhe Katari njoftuan se Hamasi ka pranuar propozimin që ata paraqitën më 18 gusht në lidhje me një armëpushim dhe shkëmbimin e pengjeve në Gaza. Pavarësisht se kanë kaluar afërsisht dy javë, qeveria e Netanyahut ende nuk u është përgjigjur ndërmjetësve në lidhje me këtë propozim.

Në lajmet e paraqitura në mediat lokale është theksuar se Netanyahu në mënyrë indirekte ia ka mbyllur derën propozimit duke deklaruar se marrëveshja e shkëmbimit të pjesshëm të pengjeve nuk është në agjendën e tyre në mbledhjen e djeshme të kabinetit të sigurisë.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
