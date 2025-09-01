LUFTA NË GAZA
Vendimi vjen pas presionit në rritje nga opozita dhe aktivistët mbi bankën për ta refuzuar autorizimin e prospekteve të lëshuara nga Izraeli.
1 Shtator 2025

Banka Qendrore e Irlandës nuk do të miratojë më obligacione izraelite nga e hëna, raportuan mediat lokale.

Prospekti i fundit i obligacioneve të lëshuara nga Izraeli për të mbledhur fonde në BE u miratua nga Luksemburgu, jo nga Banka Qendrore e Irlandës, raportoi transmetuesi irlandez RTE.

Zhvillimi vjen pas presionit në rritje nga opozita dhe aktivistët mbi bankën qendrore për të refuzuar autorizimin e prospekteve të lëshuara nga Izraeli.

Sipas raportit, Guvernatori i Bankës Qendrore Gabriel Makhlouf gjithashtu konfirmoi vendimin të hënën në një letër drejtuar Mairead Farrell, kryetares së Komitetit të Financave në parlamentin irlandez (Oireachtas).

Vendimi vjen ndërsa miratimi i fundit i prospekteve nga Banka Qendrore e Irlandës skadoi të hënën.

Më parë, dokumentacioni u miratua nga Mbretëria e Bashkuar për të gjithë BE-në, por Izraeli e transferoi procesin në Irlandë pas Brexit.


