Gërmimet e këtij viti në qytetin e lashtë, Laodicea, në Listën e Përkohshme të Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s, zbuluan një ndërtesë 2.050-vjeçare të këshillit të qytetit.
Gërmimet dhe punimet restauruese në qytetin e lashtë, i cili daton që nga viti 5.500 para erës sonë, kanë zbuluar blloqe travertine me afreske, një statujë 3 metra të lartë të perandorit romak, Marcus Ulpius Nerva Trajan, një shatërvan të Trajanit, një statujë me kokë prifti dhe grupin e statujave Skylla.
Gërmimet e këtij viti në qytet u përqendruan në ndërtesën e këshillit. Puna zbuloi ndërtesën, e cila konsiderohet "zemra administrative" e qytetit.
"Kjo është hera e parë që hasim një stil të tillë arkitekturor"
Udhëheqësi i ekipit të gërmimeve, prof. dr. Celal Şimşek, për Anadolu tha se Laodicea ishte një nga metropolet më të mëdha.
Ai shpjegoi se burimet e lashta tregojnë se qyteti shërbente si qendër për çështjet gjyqësore. "Ne tashmë e dimë se ishte qendër administrative për 7-10 qytete. Kur filluam gërmimin e ndërtesës së parlamentit, zbuluam se muret perimetrale ishin pesëkëndëshe dhe pjesa e përparme kishte një strukturë gjashtëkëndore. Kjo është hera e parë që hasim një stil të tillë arkitekturor", tha Şimşek.
Sipas tij, nivelet e sipërme dhe të poshtme të ulëseve ishin zbuluar, dhe se e gjithë zona e poshtme e ulëseve ishte e paprekur. Şimşek shtoi se emrat e presidentit të këshillit dhe anëtarëve të këshillit ishin gdhendur në këto nivele dhe se ata ishin në gjendje të identifikonin anëtarët e këshillit që shërbenin në atë kohë.
Ai thotë se përcaktuan se anëtarët e këshillit përbëheshin nga të moshuar, të rinj dhe njerëz të zakonshëm. Şimşek shtoi se ndërtesa kishte 17 rreshta ulësesh, tetë në pjesën e poshtme dhe nëntë në pjesën e sipërme.
"Ne e dimë se është ndërtuar gjatë sundimit të perandorit August, afërsisht pas mesit të shekullit të parë para Krishtit. Ndërtesa e këshillit u përdor derisa qyteti u zhvendos në shekullin e 7-të pas Krishtit. Duke marrë parasysh dimensionet e rreshtave të ulëseve, ne vlerësojmë se kishte afërsisht 600-800 anëtarë. Megjithatë, pasi Laodicea u bë kryeqyteti i Phrygia-s, ajo u bë edhe qendra gjyqësore", thekson Şimşek.
Statujë në pozicion të ulur
Në vazhdim, Şimşek potencon se ata besojnë se statuja që gjetën në pozicion të ulur gjatë gërmimeve të ndërtesës së parlamentit përfaqësonte një administrator, kryegjyqtar ose drejtues në atë kohë.
"Kjo statujë daton që nga shekulli i 2-të pas Krishtit. Megjithatë, ne e datojmë kokën e vendosur në të në vitet 400. Kjo do të thotë se gjatë kohës që sistemi gjyqësor ishte në fuqi, personi këtu ulej si kryegjykatës. Portretet e presidentëve dhe gjyqtarëve që ndryshonin u rikrijuan dhe u vendosën këtu me kalimin e kohës. Ky është vendi i parë dhe i vetëm në këtë drejtim. Ishte në përdorim nga periudha e Augustinit deri në shekullin e 7-të. Perandori Hadrian erdhi këtu në vitin 129 pas Krishtit. Pas mbërritjes së tij, këtu u krye një rinovim në shkallë të gjerë", thotë Şimşek.
"Po flasim për një strukturë 2.050-vjeçare. Duke pasur parasysh se kjo strukturë është përdorur deri në shekullin e 7-të pas Krishtit, është strukturë shumë e rëndësishme që i shërbeu Laodicesë për afërsisht 750 vjet pa ndërprerje, duke përfshirë funksione administrative, administrative dhe gjyqësore", tha udhëheqësi i ekipit të gërmimeve, Şimşek.