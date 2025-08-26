Gazetarja kanadeze Valerie Zink njoftoi në faqen e saj personale në Facebook se po dorëhiqet nga agjencia e lajmeve Reuters pas tetë vjetësh si korrespondente e jashtme, duke thënë se nuk mund të vazhdojë të punojë për një agjenci që, sipas saj, “justifikon dhe mundëson” vrasjen sistematike të gazetarëve nga Izraeli në Gaza.
Puna e Zink është publikuar në New York Times, Al Jazeera dhe media të ndryshme në Amerikën e Veriut, Europë dhe Azi. Ajo tha se mbulimi i Reuters ka kontribuar në kushtet ku 246 gazetarë janë vrarë që nga tetori 2023, kur Izraeli nisi sulmet në Gaza.
Zink përmendi rastin e Anas al-Sharif, korrespondent i Al Jazeera’s dhe fitues i çmimit Pulitzer, i cili u vra së bashku me ekipin e tij në Gaza City më 10 gusht.
“Reuters zgjodhi të publikojë pretendimin krejtësisht të pabazuar të Izraelit se Al-Sharif ishte një operativ i Hamasit-një nga shumë gënjeshtra që mediat si Reuters kanë përsëritur dhe i kanë dhënë dinjitet”, shkroi Zink.
Mundësimi i propagandës izraelite
Ajo kritikoi gjithashtu reagimin e Reuters ndaj vrasjes së stafit të vet. Të hënën, kameramani Hossam al-Masri ishte mes 20 personave të vrarë në një sulm izraelit mbi Spitalin Nasser.
Zink e përshkroi sulmin si një “goditje të dyfishtë” - fillimisht mbi një vend civil, e ndjekur nga një goditje tjetër që synonte mjekët, ekipet e shpëtimit dhe gazetarët.
“Media perëndimore është drejtpërdrejt përgjegjëse për krijimin e kushteve ku kjo mund të ndodhë”, tha ajo, duke cituar gazetarin Jeremy Scahill: “Çdo media kryesore - nga New York Times tek Reuters - ka shërbyer si një rrugë për propagandën izraelite, duke sanitizuar krimet e luftës dhe duke dehumanizuar viktimat.”
Zink argumentoi se duke përsëritur pretendimet e ushtrisë izraelite pa verifikim, media perëndimore ka bërë të mundur vrasjen e më shumë gazetarëve në dy vite në një sipërfaqe të vogël toke sesa gjatë Luftës së Parë dhe të Dytë Botërore, dhe luftërave në Korenë, Vietnam, Afganistan, Jugosllavi dhe Ukrainë së bashku.
Ajo akuzoi Reuters se e la al-Sharif pas dore edhe pasi ai fitoi çmimin Pulitzer. “Agjencia nuk i dilte në mbrojtje kur forcat izraelite e vunë në listën e të vdekurve, as kur ai kërkoi mbrojtje te mediat ndërkombëtare, dhe as kur u vra javë më vonë”, tha Zink.
Ajo shtoi se nuk mund të mbajë më kartën e saj të Reuters pa “turp dhe dhimbje të thellë” dhe premtoi të përqendrojë punën e saj në nder të gazetarëve të Gazës, të cilët i quajti “më të guximshmit dhe më të mirët që kanë jetuar ndonjëherë.”
Dënim global
Të paktën 21 persona, përfshirë mjekë dhe gazetarë, u vranë të hënën kur Izraeli goditi Spitalin Nasser në Khan Younis. Mes të vrarëve ishin Mohammad Salama i Al Jazeera, kameramani i Reuters Hussam al-Masri, fotoreporterja e AP Mariam Abu Daqqa, Ahmed Abu Aziz dhe Moaz Abu Taha.
Sindikatat e gazetarëve palestinezë e quajtën këtë “një luftë të hapur kundër medias së lirë,” ndërsa raportuesja e OKB-së Francesca Albanese bëri thirrje shteteve që “të thyejnë bllokadën, të vendosin embargo armësh dhe të imponojnë sanksione.” Ajo bëri thirrje që gazetarët në të gjithë botën të ngrejnë zërin kundër masakrës së kolegëve të tyre palestinezë dhe të “dokumentojnë gjenocidin.”
Komiteti për Mbrojtjen e Gazetarëve tha se komuniteti ndërkombëtar duhet t’i kërkojë llogari Izraelit për “sulmet e vazhdueshme të paligjshme ndaj medias.”
Aleatët e Izraelit shprehën shqetësim. Presidenti i Francës, Emmanuel Macron, e quajti sulmin “të papranueshëm,” duke theksuar se gazetarët “duhet të mbrohen në çdo rrethanë.” Gjermania dhe Spanja kërkuan një hetim të pavarur. Sekretari i Jashtëm britanik, David Lammy, tha se ishte “i tmerruar,” duke bërë thirrje për armëpushim të menjëhershëm.
Türkiye, Katari, Irani, Egjipti dhe Arabia Saudite dhanë dënime të ashpra, duke përshkruar vrasjen e punonjësve të medias dhe të mjekësisë si krime lufte. Organizata për Bashkëpunim Islamik, në një mbledhje në Xhedda, tha se ishte një sulm ndaj lirisë së shtypit.
Sulmi rriti numrin e gazetarëve dhe punonjësve të mediave të vrarë në Gaza që nga tetori 2023 në të paktën 273, sipas Al Jazeera.