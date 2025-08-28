Dita e shtatë e Konferencës tetëditore për Gazën vazhdoi të enjten në Ishullin e Demokracisë dhe Lirisë në Stamboll, me fokus strategjitë për të siguruar mbështetje politike për Gazën si nga qeveritë myslimane ashtu edhe nga ato jomyslimane.
Në sesionet e mëngjesit dhe mesditës, pjesëmarrësit u ndanë në dy grupe për të diskutuar mbi “si të përfitohet nga qeveritë dhe partitë politike jomyslimane” dhe “rrugët për t'i shfrytëzuar qeveritë mbështetëse në botën myslimane.”
Këto punëtori synuan të identifikojnë hapësirat diplomatike dhe mekanizmat praktikë për ndërtimin e aleancave politike në mbrojtje të Gazës dhe Jerusalemit.
Pasditja iu kushtua hartimit të deklaratës përfundimtare të konferencës dhe vendimeve, të cilat më pas u paraqitën dhe u miratuan në një sesion të përgjithshëm me dyer të mbyllura.
Delegatët agjëruan gjatë ditës dhe është planifikuar një program i veçantë faljeje nate tahajjud.
Zëra nga bota myslimane
Gjatë javës, Anadolu intervistoi pjesëmarrës dhe ekspertë nga e gjithë bota myslimane, të cilët theksuan urgjencën e krijimit të aleancave, duke vënë në pah gjendjen humanitare në Gaza dhe nevojën për ndjekje të veprimeve ligjore ndërkombëtare.
Abdul Vakhed Niyazov, president i Forumit Mysliman Evropian, tha: “Shumica e organizatave myslimane kanë marrë një qëndrim të çuditshëm heshtjeje,” ndërsa shumica e evropianëve e kundërshtojnë “gjenocidin e përgjakshëm dhe krimet e sionistëve” dhe kërkojnë llogaridhënie nga qeveritë.
Eymen Zeydan, kreu i Institutit Ndërkombëtar për Jerusalemin në degën e tij në Türkiye, paralajmëroi se “uria po përshkallëzohet” dhe bëri thirrje për “vendime më të zbatueshme” për të ndalur luftën, duke theksuar se “bota është lodhur nga fjalët.”
Studiuesi nga Afrika e Jugut, Shejh Ebrahim Gabriels, tha se aparteidi izraelit “është më i keq se ai në Afrikën e Jugut,” duke kujtuar fjalët e Nelson Mandelës se liria është e paplotë “derisa Palestina të jetë e lirë.”
Nga Londra, Hafez Alkarmi i Qendrës Islame Mayfair theksoi se të rinjtë tani i drejtohen rrjeteve sociale për “të vërtetën që rrëfehet nga palestinezët, jo narrativës sioniste.”
Ndërsa akademiku nga Kosova, Hajredin Hoxha, tha se dijetarët myslimanë duhet të përballen me “akuza të rreme” që përdoren për ta justifikuar pushtimin izraelit.
Përgjegjësia Islame dhe Humanitare: Gaza
Konferenca, me titull Përgjegjësia Islame dhe Humanitare: Gaza, organizohet së bashku nga Unioni Ndërkombëtar i Dijetarëve Myslimanë (IUMS) dhe Fondacioni i Dijetarëve Islamë në Türkiye. Duke mbledhur mbi 150 dijetarë dhe përfaqësues nga më shumë se 50 vende, ajo trajton luftën e vazhdueshme të Izraelit në Gaza dhe përgjigjen më të gjerë të botës myslimane.
Në ditët e mëparshme, figura kryesore si presidenti i IUMS-it, Shejh Ali Muhyiddin al-Qaradaghi, kryemyftiu i Türkiyes Ali Erbas dhe Sekretari i Përgjithshëm i IUMS-it, Shejh Ali Muhammad al-Sallabi, theksuan detyrimin urgjent për të dërguar ndihma për palestinezët.
Kontribut dhanë gjithashtu Shejh Ahmed Hassan al-Taha i Këshillit Fikh të Irakut dhe Profesori Nasrullah Hacimuftuoglu, president i Fondacionit të Dijetarëve Islamë në Türkiye.
Ngjarja nisi më 22 gusht me lutje në Xhaminë Eyup Sultan të Istanbulit dhe do të përfundojë të premten në Xhaminë e Madhe të Aja Sofisë, ku do të shpallet “Deklarata e Istanbulit”, duke përshkruar “hapat konkretë për veprim politik, humanitar dhe ligjor” në mbështetje të çështjes palestineze.