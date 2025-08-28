LUFTA NË GAZA
Kompania Domino's Pizza shënon humbje prej 2,4 milionë dollarësh për shkak të bojkotit për Gazën
Kompania regjistroi humbje vjetore prej 2,4 milionë dollarësh në vitin financiar që përfundoi në qershor 2025, nga fitimi prej 62,5 milionë dollarësh në vitin e kaluar.
28 Gusht 2025

Kompania australiane e zinxhirit të picave, Domino's Pizza Enterprises regjistroi humbjen e parë vjetore në dekada, pasi bojkoti për shkak të Gazës shkaktoi mbyllje të restoranteve në gjithë Azinë.

Kompania regjistroi humbje vjetore prej 3,7 milionë dollarësh australianë (2,4 milionë dollarë amerikan) në vitin financiar që përfundoi në qershor 2025, rënie e ndjeshme nga një fitim prej 62,5 milionë dollarësh në vitin e kaluar.

Fitimi i kompanisë ra me 104 për qind nga viti i kaluar, sipas rezultateve financiare që firma publikoi dje. Gjithashtu aksionet e 'franchising' ranë me 23 për qind në dy ditë pasi publikoi fitimet.

Dy nga tregjet më të rëndësishme të kompanisë, Franca dhe Japonia, kanë pasur performancë vazhdimisht të dobët, me mbylljet e dyqaneve në këtë të fundit që kanë pasur efekt të madh negativ në rezultatin financiar të kompanisë.

Fitimi i saj në një nga tregjet e saj më të mëdha u tkurr më tej nga rënia e kërkesës pas pandemisë dhe rritja e çmimeve të inputeve në Japoni. Në Azinë lindore, operatori i zinxhirit të picave mbylli 233 nga lokacionet e tij në fillim të këtij viti.

Kërkesat për t’i bojkotuar kompanitë perëndimore që dyshohet se kanë lidhje ose ndihma për Izraelin janë bërë gjithnjë e më të zëshme mes luftës së tij të vazhdueshme kundër Rripit të Gazës së rrethuar.

Izraeli ka vrarë gati 63 mijë palestinezë dhe ka çuar në uri masive dhe shkatërrim të përhapur në gjithë enklavën bregdetare. Izraeli përballet gjithashtu me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në Gaza.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
