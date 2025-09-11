Agjencia e OKB-së për Refugjatët Palestinezë në Lindjen e Afërt (UNRWA) deklaroi se të ashtuquajturit mekanizma të shpërndarjes së ndihmave të udhëhequr nga Izraeli dhe ShBA-ja, drejtohen nga mercenarë, përfshirë bandat armiqësore ndaj myslimanëve dhe se kjo ka çuar në vdekjen e të paktën 2.000 palestinezëve.
Deklarata thekson se adresimi i urisë në Gaza kërkon sigurimin e qasjes së sigurt, të vazhdueshëm dhe të gjerë për ata që kanë nevojë, kudo që janë. "OKB-ja, përfshirë UNRWA-në dhe partnerët e saj, ka burimet dhe ekspertizën e nevojshme. Na lini të bëjmë punën tonë", shtoi ajo.
Sulmet e Izraelit në Rripin e Gazës
Pas armëpushimit në Rripin e Gazës që hyri në fuqi më 19 janar, ushtria izraelite rifilloi sulmet e saj të ashpra në mëngjesin e 18 marsit. Numri i palestinezëve të vrarë në sulmet e Izraelit në Rripin e Gazës që nga 7 tetori 2023 është rritur në 64.725, ndërsa numri i të plagosurve në 163.859.
Të paktën 12.170 palestinezë janë vrarë dhe 51.818 të tjerë janë plagosur në sulmet që ushtria izraelite ka kryer që nga 18 marsi e deri më tani, duke shkelur armëpushimin e arritur më 19 janar.
Është rritur në 2.465 numri i personave të vrarë dhe në 17.948 i të plagosurve që nga 27 maji në sulmet sistematike që shënjestrojnë palestinezët në të ashtuquajturat pika shpërndarjeje të ndihmave në Gaza, të drejtuara nga Izraeli dhe ShBA-ja.
Ushtria izraelite ka filluar zbatimin e planit të saj ofensiv për të zgjeruar dhe bërë të përhershëm pushtimin e Rripit të Gazës. Kryeministri Benjamin Netanyahu njoftoi se ata do të pushtojnë të gjithë Rripin e Gazës.