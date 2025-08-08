Kabineti i Sigurisë së Izraelit ka miratuar një plan të Kryeministrit Benjamin Netanyahu për të marrë kontrollin e Qytetit të Gazës, tha të premten Zyra e Kryeministrit në X.
“IDF (Forcat e Mbrojtjes së Izraelit) do të përgatiten për të marrë kontrollin e Qytetit të Gazës duke shpërndarë ndihma humanitare për popullsinë civile jashtë zonave të luftimeve”, thuhet aty.
Përveç kësaj, Kabineti i Sigurisë miratoi pesë parime kryesore për përfundimin e luftës: çmontimin e grupit palestinez Hamas, sigurimin e kthimit të të gjithë pengjeve, si të gjallë ashtu edhe të vdekur, çmilitarizimin e Rripit të Gazës, sigurimin e kontrollit të sigurisë nga Izraeli mbi zonën dhe krijimin e një qeverie civile që nuk udhëhiqet nga Hamasi apo Autoriteti Palestinez.
“Një shumicë vendimtare e ministrave të Kabinetit të Sigurisë besuan se plani alternativ që ishte paraqitur në Kabinetin e Sigurisë nuk do të arrinte as mposhtjen e Hamasit dhe as kthimin e pengjeve”, shtoi Zyra.
“Kabineti i Sigurisë miratoi propozimin e kryeministrit për të mposhtur Hamasin. IDF-ja do të përgatitet për të marrë kontrollin e Qytetit të Gazës duke ofruar ndihmë humanitare për popullsinë civile jashtë zonave të luftimeve”, tha më herët gazetari i Axios, Barak Ravid, duke cituar Zyrën e Kryeministrit.
Sipas Ynet, deklarata shmangu përdorimin e fjalës “okupim”, duke preferuar në vend të saj “marrje nën kontroll” për të anashkaluar pasojat e mundshme ligjore që lidhen me popullsinë civile.
Sipas KAN News, takimi zgjati rreth 10 orë.
Pas vendimit të Kabinetit, një zyrtar i lartë izraelit i tha The Jerusalem Post se ushtria fillimisht do të “targetojë bazat kryesore terroriste në qytet”, me operacionet që do të shtrihen gradualisht për të përfshirë kampet qendrore të refugjatëve.
I gjithë operacioni pritet të zgjasë të paktën gjashtë muaj.