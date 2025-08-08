LUFTA NË GAZA
1 minuta leximi
Tre motra palestineze e mësuan përmendësh Kuranin gjatë luftës në Gaza
Familja në fjalë, e cila jeton në qytetin Khan Younis në jug të Rripit të Gazës, filloi trajnimin e memorizimit të Kuranit në një xhami të vogël me tendë të ndërtuar pasi migruan nga Rafah.
Tre motra palestineze e mësuan përmendësh Kuranin gjatë luftës në Gaza
Tre motra palestineze e mësuan përmendësh Kuranin gjatë luftës në Gaza / TRT Balkan
18 orë më parë

Tre motra palestineze, Hala, Alma dhe Sama Kamil Mohammed al-Misri të cilat jetojnë në Rripin e Gazës nën sulmet intensive izraelite, e mësuan përmendësh të gjithë Kuranin nën udhëzimin e motrës së tyre më të madhe, Nada, e cila është hafize gjithashtu. 

Familja, e cila jeton në qytetin Khan Younis në jug të Rripit të Gazës, vazhdoi trajnimin e tyre të memorizimit të Kuranit në një xhami të vogël me tendë të ndërtuar pasi migruan nga Rafah.

Të sugjeruara

Me inkurajimin e motrës së tyre të madhe, motrat përfunduan hifzin gjatë luftës, shkatërrimit dhe humbjes.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Protesta në Prishtinë, Rama: Pse Kuvendi i Kosovës nuk ngre zërin me rezolutë, pa dallime partish?
Erdoğan vlerëson mbështetjen e Senegalit për Palestinën
Protestë masive kundër Gjykatës Speciale për krime të luftës në Kosovë
Tre anëtarë të një familjeje humbën jetën nga shembja e një ndërtese në Halep
Trump kërkon dorëheqjen e shefit të Intel për lidhje të dyshuara me Kinën
Izraeli dhe Egjipti nënshkruajnë marrëveshje për eksportin e gazit prej 35 miliardë dollarësh
Mbi 800 sportistë të vrarë në Gaza mes gjenocidit dhe urisë nga Izraeli
​Bullgaria dërgon një kontingjent ushtarak në KFOR
BE-ja: Situata humanitare në Gaza "shumë e vështirë" për shkak të bllokadës së zgjatur izraelite
Skocia shqyrton vendosjen e bojkotit formal ndaj Izraeli
Numri i të vdekurve në Gaza nga lufta izraelite tejkalon 61.200, përfshirë 197 nga uria
Kryediplomati turk viziton Sirinë, takohet me presidentin Al-Sharaa
Turkish Airlines transportoi 51,2 milionë pasagjerë në periudhën janar-korrik
MPF-ja: Fondacioni izraelito-amerikan i shpërndarjes së ndihmave në Gaza "vrasje e orkestruar”
Kryediplomati turk Fidan zhvillon bisedë telefonike me homologun rus Lavrov
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us