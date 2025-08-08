18 orë më parë
Tre motra palestineze, Hala, Alma dhe Sama Kamil Mohammed al-Misri të cilat jetojnë në Rripin e Gazës nën sulmet intensive izraelite, e mësuan përmendësh të gjithë Kuranin nën udhëzimin e motrës së tyre më të madhe, Nada, e cila është hafize gjithashtu.
Familja, e cila jeton në qytetin Khan Younis në jug të Rripit të Gazës, vazhdoi trajnimin e tyre të memorizimit të Kuranit në një xhami të vogël me tendë të ndërtuar pasi migruan nga Rafah.
Me inkurajimin e motrës së tyre të madhe, motrat përfunduan hifzin gjatë luftës, shkatërrimit dhe humbjes.