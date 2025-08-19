POLITIKË
2 minuta leximi
Rusia: Trump ka ndjekur një qasje "më të thellë" për zgjidhjen e luftës pas samitit në Alaskë
"Presidenti Trump dhe ekipi i tij, veçanërisht pas takimit në Alaskë, kanë ndjekur një qasje shumë më të thellë për zgjidhjen e kësaj krize, duke kuptuar se është e nevojshme të eliminohen shkaqet rrënjësore", tha kryediplomati rus.
Rusia: Trump ka ndjekur një qasje "më të thellë" për zgjidhjen e luftës pas samitit në Alaskë
Rusia: Trump ka ndjekur një qasje "më të thellë" për zgjidhjen e luftës pas samitit në Alaskë / AP
11 orë më parë

Moska tha se Presidenti i ShBA-së, Donald Trump, dhe administrata e tij kanë ndjekur një qasje "më të thellë" për zgjidhjen e luftës së vazhdueshme në Ukrainë pas samitit të javës së kaluar midis Trumpit dhe homologut të tij rus, Vlladimir Putin në Alaskë.

"Presidenti Trump dhe ekipi i tij, veçanërisht pas takimit në Alaskë, kanë ndjekur një qasje shumë më të thellë për zgjidhjen e kësaj krize, duke kuptuar se është e nevojshme të eliminohen shkaqet rrënjësore, për të cilat Presidenti Putin dhe ne kemi folur vazhdimisht", tha ministri i Jashtëm rus, Sergey Llavrov, në një intervistë me kanalin televiziv shtetëror, "Rossiya-24".

Gjatë intervistës, Lavrov tha se kishte një "atmosferë të mirë" gjatë bisedimeve në Alaskë, të cilën ai tha se u reflektua në deklaratat e dy presidentëve pas samitit, raportoi agjencia shtetërore e lajmeve RIA dhe mediat ruse.

Ai i përcaktoi më tej bisedimet si një "bisedë të dobishme", duke argumentuar se ishte "e qartë" se Trump dhe ekipi i tij "dëshirojnë sinqerisht të arrijnë një rezultat që do të jetë afatgjatë, i qëndrueshëm dhe i besueshëm".

Të sugjeruara

Lavrov theksoi se qëndrimi i ShBA-së është në kundërshtim me vendet evropiane, të cilat "thonin në çdo vend se është i nevojshëm një armëpushim dhe pas kësaj ata vazhdonin të furnizonin me armë Ukrainën".

Të premten, Trump dhe Putin zhvilluan një takim tri orësh me dyer të mbyllura në qytetin Anchorage të shtetit amerikan të Alaskës, me presidentin rus që tha se ata arritën një "mirëkuptim".

Presidenti amerikan, nga ana e tij, përshëndeti bisedimet si "përparim të madh".

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us