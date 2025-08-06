POLITIKË
1 minuta leximi
Koreja e Jugut heq altoparlantët përgjatë kufirit me Korenë e Veriut
Kjo lëvizje synon uljen e tensioneve ndërkoreane.
Koreja e Jugut heq altoparlantët përgjatë kufirit me Korenë e Veriut
Koreja e Jugut heq altoparlantët përgjatë kufirit me Korenë e Veriut / AP
një ditë më parë

Ushtria e Koresë së Jugut njoftoi të mërkurën se ka përfunduar heqjen e altoparlantëve propagandistikë të vendosur përgjatë kufirit me Korenë e Veriut, në një përpjekje për të ulur tensionet ndërmjet dy Koreve.

Rreth 20 altoparlantë të instaluar në zonat kufitare u çmontuan tërësisht deri të martën pasdite, pothuajse një ditë pasi ushtria filloi procesin e heqjes së tyre, raportoi agjencia e lajmeve Yonhap, duke cituar zyrtarë ushtarakë.

Të martën, ushtria bëri të ditur se Koreja e Veriut nuk kishte treguar asnjë shenjë se po çmontonte altoparlantët e saj kufitarë, pas nisjes së këtij procesi nga Koreja e Jugut.

recommended

Megjithatë, që nga qershori, Koreja e Veriut pezulloi gjithashtu fushatat e saj të zhurmshme kundër Jugut.

Kjo lëvizje e fundit erdhi më pak se dy muaj pasi Presidenti Lee Jae Myung urdhëroi pezullimin e transmetimeve përmes altoparlantëve në zonat kufitare, si pjesë e përpjekjeve për përmirësimin e marrëdhënieve me Korenë e Veriut.

Koreja e Jugut filloi përdorimin e altoparlantëve për herë të parë pas gjashtë vitesh në qershor të vitit të kaluar, si përgjigje ndaj lëshimeve të përsëritura nga Koreja e Veriut të tullumbaceve mbushur me mbeturina përtej kufirit të fortifikuar.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Trump kushtëzon 1,9 miliard dollarë fonde për fatkeqësitë me refuzimin e bojkotit të Izraelit
Flotilje e re civile drejt Gazës në gusht për të thyer rrethimin izraelit
Prishtinë: nis Kampionati Evropian i Hendbollit për vajza deri në moshën 17-vjeçare
Kryeministri izraelit vendos “të pushtojë plotësisht” Gazën
Ofendimet ndaj shqiptarëve në RMV: Prokuroria nis hetimet, reagojnë Tirana dhe Prishtina
Shaip Kamberi padit Ana Brnabiqin për nxitje të urrejtjes etnike dhe fetare
Kosova përfshihet nga një stuhi e fuqishme, rrugë të përmbytura dhe breshër i dendur godasin vendin
Presidenti turk përgëzon kryeministrin britanik për deklaratat mbi njohjen e Palestinës
Zvicra ofron “marrëveshje më tërheqëse” për ShBA-në pas rritjes së tarifave doganore
Rreth 260 gazetarë dënojnë kufizimet izraelite që “heshtin vëzhgimin e pavarur”
Kosovë, një tjetër zbulim arkeologjik në qytetin antik Ulpianë
Forcat shqiptare rinisin luftën me zjarret, 7 vatra aktive
Sulmi ndaj KFOR-it: 4 vjet e 11 muaj burgim për Millosh Antoviqin
Zëvendëspresidenti turk pranon ministrin e Brendshëm sirian në Ankara
Anëtarë të Baletit dhe Operas Mbretërore bojkotojnë Izraelin
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us