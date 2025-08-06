Ushtria e Koresë së Jugut njoftoi të mërkurën se ka përfunduar heqjen e altoparlantëve propagandistikë të vendosur përgjatë kufirit me Korenë e Veriut, në një përpjekje për të ulur tensionet ndërmjet dy Koreve.
Rreth 20 altoparlantë të instaluar në zonat kufitare u çmontuan tërësisht deri të martën pasdite, pothuajse një ditë pasi ushtria filloi procesin e heqjes së tyre, raportoi agjencia e lajmeve Yonhap, duke cituar zyrtarë ushtarakë.
Të martën, ushtria bëri të ditur se Koreja e Veriut nuk kishte treguar asnjë shenjë se po çmontonte altoparlantët e saj kufitarë, pas nisjes së këtij procesi nga Koreja e Jugut.
Megjithatë, që nga qershori, Koreja e Veriut pezulloi gjithashtu fushatat e saj të zhurmshme kundër Jugut.
Kjo lëvizje e fundit erdhi më pak se dy muaj pasi Presidenti Lee Jae Myung urdhëroi pezullimin e transmetimeve përmes altoparlantëve në zonat kufitare, si pjesë e përpjekjeve për përmirësimin e marrëdhënieve me Korenë e Veriut.
Koreja e Jugut filloi përdorimin e altoparlantëve për herë të parë pas gjashtë vitesh në qershor të vitit të kaluar, si përgjigje ndaj lëshimeve të përsëritura nga Koreja e Veriut të tullumbaceve mbushur me mbeturina përtej kufirit të fortifikuar.