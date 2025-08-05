Ambasadori i Ukrainës në Türkiye, Nariman Dzhelyalov tha se Kievi po punon për të organizuar një vizitë të presidentit turk Recep Tayyip Erdoğan në vendin e shkatërruar nga lufta.
Në një intervistë për agjencinë e lajmeve RBC-Ukraine, ambasadori ukrainas Dzhelyalov tha se Kievi po punon aktivisht për organizimin e një vizite të tillë, e cila do të ishte e para e Erdoğanit që nga fillimi i luftës së vazhdueshme Rusi-Ukrainë në shkurt 2022.
Presidenti turk vizitoi për herë të fundit Ukrainën gjatë një vizite pune në qytetin lindor të Lvivit në gusht 2022.
"Presidenti (ukrainas Volodymyr) Zelenskyy e bëri personalisht ftesën dhe unë e përsërita atë gjatë takimit tim me presidentin turk", tha Dzhelyalov duke iu referuar takimit të tij me Erdoğanin në fillim të muajit të kaluar, kur ai paraqiti letrën e tij kredenciale.
Ai tha se vizita kërkon përpjekje të konsiderueshme pasi ka "shumë çështje që pengojnë realizimin e saj". Dzhelyalov theksoi se ratifikimi i marrëveshjes së tregtisë së lirë midis dy vendeve mund të bëhet fokusi qendror i vizitës.
"Kjo marrëveshje është e rëndësishme për një pjesë të konsiderueshme të biznesit tonë, megjithëse mund të ngrejë shqetësime për disa për shkak të rritjes së konkurrencës. Megjithatë, ky është vendim politik. Presidenti Zelenskyy propozoi që marrëveshja të ratifikohet gjatë vizitës së Erdoğanit, gjë që do të ishte një gjest i fortë dhe simbolik", u shpreh ai.
Autoritetet turke nuk kanë komentuar ende komentet e ambasadorit ukrainas në Ankara.
Në gusht të vitit të kaluar, Ankaraja ratifikoi marrëveshjen e tregtisë së lirë të 3 shkurtit 2022 që nënshkroi me Kievin.
Türkiye ka luajtur rol ndërmjetësues midis Rusisë dhe Ukrainës, duke pritur negociatat e paqes gjatë muajve të parë të konfliktit dhe më vonë duke pritur bisedime të ripërtërira midis dy palëve ndërluftuese në Istanbul më 16 maj, 2 qershor dhe 23 korrik, përkatësisht.