Të paktën 62.819 palestinezë janë vrarë në luftën gjenocidiale të Izraelit në Rripin e Gazës që nga tetori 2023, njoftoi Ministria e Shëndetësisë të martën.
Një deklaratë nga ministria tha se 75 persona u vranë dhe 370 të tjerë u plagosën në 24 orët e fundit, duke çuar numrin total të të plagosurve në 158.629.
Ministria raportoi gjithashtu tre viktima të reja nga uria dhe kequshqyerja, përfshirë dy fëmijë, duke çuar numrin total të të vdekurve nga uria në 303, përfshirë 117 fëmijë.
“Shumë viktima mbeten të bllokuara nën rrënoja ose në rrugë”, tha ministria, duke shtuar se ekipet e shpëtimit ende nuk mund të arrijnë te viktimat për shkak të bombardimeve të vazhdueshme izraelite dhe mungesës së pajisjeve.
Që nga 18 marsi, kur Izraeli rifilloi fushatën ushtarake pas shkeljes së armëpushimit dhe marrëveshjes për shkëmbimin e të burgosurve, ministria e shëndetësisë tha se 10.975 palestinezë janë vrarë dhe 46.588 të tjerë janë plagosur.
Ndërkohë, forcat izraelite vazhduan të sulmojnë civilët që kërkojnë ndihmë humanitare, duke vrarë 17 persona dhe plagosur 122 të tjerë në 24 orët e fundit.
Sipas ministrisë, 2.140 palestinezë janë vrarë dhe më shumë se 15.737 janë plagosur gjatë kërkimit të ndihmës që nga 27 maji.
Bllokada e plotë izraelite e Rripit të Gazës, e vendosur që nga fillimi i marsit, ka krijuar kushte katastrofike për 2,4 milionë banorët e enklavës, duke çuar në uri akute, sëmundje të përhapura dhe kolaps të shërbimeve esenciale.