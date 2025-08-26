LUFTA NË GAZA
2 minuta leximi
Numri i palesinezëve të vrarë nga Izraeli kalon shifrën 62.800
Tre palestinezë të tjerë vdesin nga uria, duke çuar në 303 numrin e viktimave të lidhura me uri ekstreme, përfshirë 117 fëmijë.
Numri i palesinezëve të vrarë nga Izraeli kalon shifrën 62.800
Numri i palesinezëve të vrarë nga Izraeli kalon shifrën 62.800 / Reuters
26 Gusht 2025

Të paktën 62.819 palestinezë janë vrarë në luftën gjenocidiale të Izraelit në Rripin e Gazës që nga tetori 2023, njoftoi Ministria e Shëndetësisë të martën.

Një deklaratë nga ministria tha se 75 persona u vranë dhe 370 të tjerë u plagosën në 24 orët e fundit, duke çuar numrin total të të plagosurve në 158.629.

Ministria raportoi gjithashtu tre viktima të reja nga uria dhe kequshqyerja, përfshirë dy fëmijë, duke çuar numrin total të të vdekurve nga uria në 303, përfshirë 117 fëmijë.

“Shumë viktima mbeten të bllokuara nën rrënoja ose në rrugë”, tha ministria, duke shtuar se ekipet e shpëtimit ende nuk mund të arrijnë te viktimat për shkak të bombardimeve të vazhdueshme izraelite dhe mungesës së pajisjeve.

Që nga 18 marsi, kur Izraeli rifilloi fushatën ushtarake pas shkeljes së armëpushimit dhe marrëveshjes për shkëmbimin e të burgosurve, ministria e shëndetësisë tha se 10.975 palestinezë janë vrarë dhe 46.588 të tjerë janë plagosur.

Të sugjeruara

Ndërkohë, forcat izraelite vazhduan të sulmojnë civilët që kërkojnë ndihmë humanitare, duke vrarë 17 persona dhe plagosur 122 të tjerë në 24 orët e fundit.

Sipas ministrisë, 2.140 palestinezë janë vrarë dhe më shumë se 15.737 janë plagosur gjatë kërkimit të ndihmës që nga 27 maji.

Bllokada e plotë izraelite e Rripit të Gazës, e vendosur që nga fillimi i marsit, ka krijuar kushte katastrofike për 2,4 milionë banorët e enklavës, duke çuar në uri akute, sëmundje të përhapura dhe kolaps të shërbimeve esenciale.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us