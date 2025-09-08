Gjashtë persona u vranë në një sulm me armë zjarri ndaj një autobusi në kryqëzimin Ramot pranë një vendbanimi të paligjshëm hebre në Kudsin Lindor të pushtuar.
Në lajmin e kanalit televiziv shtetëror izraelit KAN, i cili bazohet tek një zyrtar sigurie, pretendohet se dy autorët e sulmit që vranë gjashtë persona, vinin nga fshatra pranë Ramallahut. Gjithashtu u transmetua se ushtria ka mbyllur në të dy drejtimet pikat e kontrollit të përdorura për kalim në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Në sulm u vranë një rabin 43-vjeçar, një burrë rreth moshës 50-vjeçare, tre burra rreth moshës 30-vjeçare dhe një grua rreth 50-vjeçe.
Shërbimi Izraelit i Ndihmës Emergjente, Ylli i Kuq i Davidit, raportoi se 12 persona u transportuan në spitale pasi morën ndihmë mjekësore të ekipeve. Më tej informohet se 7 persona të plagosur nga të shtënat me armë janë në gjendje kritike, dy kalimtarë pësuan lëndime të mesme dhe tre pësuan lëndime të lehta nga xhamat e thyer, ndërsa disa të tjerë pësuan sulme paniku.
Policia izraelite njoftoi se dy persona të akuzuar për kryerjen e sulmit u vranë në kryqëzimin Ramot.
Transmetohet se rrugët që të çojnë në vendin e ngjarjes u mbyllën dhe në zonë u dërguan përforcime.
Në anën tjetër, në vendin e sulmit mbërritën edhe kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu dhe ministri i Sigurisë Kombëtare, Itamar Ben-Gvir.
U raportua se Netanyahu, i cili duhej të dëshmonte sot në gjykatë ku po zhvillohet gjyqi i tij për korrupsion, nuk do të paraqitet në gjykatë për shkak të "incidentit të sigurisë".