Një nga anijet kryesore të Flotiljes Globale "Sumud" (GSF) e njohur si "Varka Familjare" u godit në brigjet e Tunizisë nga ajo që dyshohet të jetë një dron, thanë organizatorët e saj të hënën vonë.
Varka që lundronte nën flamurin portugez, mbante anëtarë të Komitetit Drejtues të GSF-së, përfshirë aktivisten suedeze të klimës Greta Thunberg dhe aktivisten Yasemin Acar, tha flotilja në një deklaratë të postuar në platformën e kompanisë amerikane të mediave sociale Instagram.
"Të gjithë pasagjerët dhe ekuipazhi janë të sigurt. Një hetim është duke u zhvilluar aktualisht dhe kur të ketë më shumë informacion, ai do të publikohet menjëherë", thuhet në deklaratë.
"Aktet e agresionit që synojnë frikësimin dhe prishjen e misionit tonë nuk do të na dekurajojnë. Misioni ynë paqësor për të thyer rrethimin e Gazës dhe për të qëndruar në solidaritet me popullin e saj vazhdon në mënyrë të vendosur dhe vendosmëri", theksohet në deklaratë.
"Një dron erdhi pikërisht sipër saj, lëshoi një bombë dhe shpërtheu ndërsa anija u përfshi nga flakët", tha Acar, një anëtare e komitetit drejtues, në një video-mesazh në Instagram.
Flotilja Globale "Sumud", e emëruar sipas fjalës arabe për "qëndrueshmëri", përbëhet nga rreth 20 anije që transportojnë njerëz nga vende të ndryshme, përfshirë mjekë, gazetarë dhe aktivistë. Rreth 150 aktivistë, përfshirë tunizianë, qytetarë turq dhe të tjerë nga Evropa, Afrika dhe Azia po marrin pjesë në iniciativë.
Flotilja u nis nga Barcelona në fund të gushtit, së bashku me një grup tjetër nga qyteti Gjenova në Itali dhe pritet të niset nga Tunizia për në Gaza të mërkurën. Iniciativa synon të sfidojë bllokadën e Izraelit dhe të ofrojë ndihmë humanitare në Gaza.
Klasifikimi i Fazës së Integruar të Sigurisë Ushqimore (IPC) i mbështetur nga OKB-ja raportoi më 22 gusht se uria kishte përfshirë Gazën veriore dhe paralajmëroi se mund të përhapet ndërsa bllokada e Izraelit vazhdon.
Lufta gjenocidale e Izraelit në Rripin e Gazës hyri në ditën e saj të 700-të të premten, me Izraelin që ka vrarë më shumë se 64.500 palestinezë. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me urinë.
Në nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhërarreste për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.