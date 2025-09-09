9 Shtator 2025
Ushtria izraelite lëshoi të martën në mëngjes një urdhër të ri evakuimi për banorët e të gjithë Qytetit të Gazës dhe paralajmëroi për një sulm të madh si pjesë e planit të saj të pushtimit.
“Ushtria izraelite është e vendosur të eliminojë Hamasin dhe do të veprojë në zonën e qytetit të Gazës me forcë të madhe, ashtu siç ka vepruar në pjesë të ndryshme të Rripit të Gazës”, tha zëdhënësi i ushtrisë, Avichay Adraee, në platformën e rrjeteve sociale X.
Ai u bëri thirrje banorëve që “të evakuohen menjëherë përmes rrugës Al-Rashid drejt zonës humanitare në Al-Mawasi.”
“Qëndrimi në zonë është jashtëzakonisht i rrezikshëm”, shtoi zëdhënësi.
BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë