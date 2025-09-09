LUFTA NË GAZA
1 minuta leximi
Ushtria izraelite urdhëron evakuimin e të gjithë qytetit të Gazës para një sulmi të madh
Zëdhënësi i ushtrisë u bën thirrje banorëve të zhvendosen në jug, në Al-Mawasi.
Ushtria izraelite urdhëron evakuimin e të gjithë qytetit të Gazës para një sulmi të madh
Ushtria izraelite urdhëron evakuimin e të gjithë qytetit të Gazës para një sulmi të madh / Reuters
9 Shtator 2025

Ushtria izraelite lëshoi të martën në mëngjes një urdhër të ri evakuimi për banorët e të gjithë Qytetit të Gazës dhe paralajmëroi për një sulm të madh si pjesë e planit të saj të pushtimit.

“Ushtria izraelite është e vendosur të eliminojë Hamasin dhe do të veprojë në zonën e qytetit të Gazës me forcë të madhe, ashtu siç ka vepruar në pjesë të ndryshme të Rripit të Gazës”, tha zëdhënësi i ushtrisë, Avichay Adraee, në platformën e rrjeteve sociale X.

Të sugjeruara

Ai u bëri thirrje banorëve që “të evakuohen menjëherë përmes rrugës Al-Rashid drejt zonës humanitare në Al-Mawasi.”

“Qëndrimi në zonë është jashtëzakonisht i rrezikshëm”, shtoi zëdhënësi.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us