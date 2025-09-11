LUFTA NË GAZA
1 minuta leximi
Protestë propalestineze pranë ambasadës britanike në Uashington
Protestuesit hodhën bojë të kuqe në vijën e kalimit, duke simbolizuar sulmet izraelite ndaj palestinezëve në Gaza.
Protestë pro-palestineze pranë ambasadës britanike në Washington / AA
10 orë më parë

Një grup protestuesish pro-palestinezë mbajtën tubim pranë ambasadës britanike në kryeqytetin e ShBA-së, Uashington, më 10 shtator 2025.

Protestuesit marshuan pranë ambasadës ndërsa zyrtarët e sigurisë morën masa sigurie.

Protestuesit hodhën bojë të kuqe në vijën e kalimit, duke simbolizuar sulmet izraelite ndaj palestinezëve në Gaza.

Izraeli ka vrarë më shumë se 64.600 palestinezë në një ofensivë brutale në Rripin e Gazës që nga tetori 2023.

Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën dhe ka shtyrë pjesën më të madhe të popullsisë së territorit drejt urisë.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
