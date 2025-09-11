10 orë më parë
Një grup protestuesish pro-palestinezë mbajtën tubim pranë ambasadës britanike në kryeqytetin e ShBA-së, Uashington, më 10 shtator 2025.
Protestuesit marshuan pranë ambasadës ndërsa zyrtarët e sigurisë morën masa sigurie.
Protestuesit hodhën bojë të kuqe në vijën e kalimit, duke simbolizuar sulmet izraelite ndaj palestinezëve në Gaza.
Izraeli ka vrarë më shumë se 64.600 palestinezë në një ofensivë brutale në Rripin e Gazës që nga tetori 2023.
Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën dhe ka shtyrë pjesën më të madhe të popullsisë së territorit drejt urisë.
BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë