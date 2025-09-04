LUFTA NË GAZA
Gjermania i kërkon Izraelit të heqë dorë nga planet për ta pushtuar qytetin e Gazës
Ministri i Jashtëm Wadephul paralajmëron homologun izraelit se një ofensivë ushtarake për ta pushtuar Gazën mund të shkaktojë një katastrofë humanitare shkatërruese.
Ministri i Jashtëm i Gjermanisë, Johann Wadephul, të enjten i bëri thirrje Izraelit të heqë dorë nga planet për ta pushtuar Qytetin e Gazës, duke paralajmëruar se kjo mund të shkaktojë një katastrofë humanitare shkatërruese.

Pas një bisede telefonike me ministrin e Jashtëm izraelit, Gideon Saar, Wadephul deklaroi në rrjetet sociale se ata kanë diskutuar zhvillimet e fundit, përpjekjet për lirimin e pengjeve dhe përfundimin e luftës në Gaza.

“Njëkohësisht, i kam bërë thirrje qeverisë izraelite që të mos vazhdojë me planet për ta pushtuar qytetin e Gazës”, tha Wadephul. “Kjo do ta përkeqësonte situatën humanitare edhe më shumë. Në vend të kësaj, ndihma humanitare duhet të arrijë urgjentisht në Rripin e Gazës,” theksoi ai.

Kryediplomati gjerman shprehu gjithashtu shqetësim të madh për deklaratat e ministrave të ekstremit të djathtë izraelitë, të cilët propozuan aneksimin e Bregut Perëndimor për ta penguar krijimin e një shteti palestinez.

“Gjatë bisedës sonë, paralajmërova qartë edhe kundër planeve të aneksimit të Bregut Perëndimor nga Izraeli. Gjermania vazhdon të mbështesë një zgjidhje me dy shtete, si bazë për paqe të qëndrueshme”, tha Wadephul.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
