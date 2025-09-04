Është rritur në 64.231 numri i palestinezëve të vrarë nga sulmet e ushtrisë izraelite në Rripin e Gazës që nga 7 tetori 2023.
Në një deklaratë me shkrim nga Ministria e Shëndetësisë në Gaza, janë ndarë të dhënat e fundit në lidhje me viktimat dhe të plagosurit në sulmet që Izraeli vazhdon në Rripin e Gazës.
Në 24 orët e fundit në spitalet në Gaza janë sjellë 84 palestinezë të vrarë dhe 338 të tjerë të plagosur.
Të paktën 11.699 palestinezë janë vrarë dhe 49.542 të tjerë janë plagosur në sulmet që ushtria izraelite ka kryer që nga 18 marsi e deri më tani, duke shkelur armëpushimin e arritur më 19 janar.
Të paktën 17 palestinezë u vranë dhe 174 të tjerë u plagosën në 24 orët e fundit, në sulmet ku u shënjestruan ata që po prisnin për ndihmë humanitare.
Është rritur në 2.356 numri i personave të vrarë dhe në 17.244 i të plagosurve që nga 27 maji në sulmet sistematike që shënjestrojnë palestinezët në të ashtuquajturat pika shpërndarjeje të ndihmave në Gaza, të drejtuara nga Izraeli dhe ShBA-ja.
Numri i palestinezëve të vrarë në sulmet e Izraelit në Rripin e Gazës që nga 7 tetori 2023 është rritur në 64.231, ndërsa numri i të plagosurve në 161.583.
Në deklaratë thuhet se komisioni që monitoron situatën e të zhdukurve në sulmet izraelite, ka konfirmuar vdekjen edhe të 401 palestinezëve të tjerë, dhe se numri i këtyre personave është shtuar gjithashtu.
Bëhet e ditur se mijëra të vdekur ndodhen ende nën rrënoja në Rripin e Gazës.
Gjithashtu, u theksua se në 24 orët e fundit, 3 palestinezë të tjerë vdiqën nga uria në Gaza, të cilën Izraeli e ka çuar në uri duke mbyllur portat kufitare dhe duke kufizuar hyrjen e ndihmave, dhe se numri i njerëzve që kanë vdekur nga uria që nga 7 tetori është rritur në 370, prej të cilëve 131 janë fëmijë.