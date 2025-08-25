TÜRKİYE
Presidenti i Türkiyes Erdoğan shënon Javën e Fitores
Në mesazhin e tij të publikuar nga Drejtoria Turke e Komunikimit me rastin e Javës së Fitores së 26 Gushtit, Erdoğan njoftoi se do ta përkujtojnë edhe një herë momentin vendimtar në historinë turke me nder, krenari dhe emocion të madh.
25 Gusht 2025

Presidenti i Türkiyes Recep, Tayyip Erdoğan, shënoi Javën e Fitores, duke e quajtur këtë javë "një nga simbolet më të rëndësishme të luftës së vendosur, sakrificës dhe dashurisë së kombit tonë për atdheun në rrugën drejt pavarësisë".

Në mesazhin e tij të publikuar nga Drejtoria Turke e Komunikimit me rastin e Javës së Fitores së 26 Gushtit, Erdoğan njoftoi se do ta përkujtojnë edhe një herë momentin vendimtar në historinë turke me nder, krenari dhe emocion të madh.

"Java e Fitores është një nga simbolet më domethënëse të luftës së vendosur të kombit tonë për pavarësi, sakrificë dhe dashuri për atdheun", shtoi Erdoğan.

"Kjo javë e bekuar simbolizon historinë tonë të lavdishme, nga Fitorja e Malazgirtit deri tek Ofensiva e Madhe. Fitorja e Malazgirtit, e cila hapi portat e Anadollit, shprehu vullnetin tonë për ta bërë këtë tokë atdheun tonë të përjetshëm" u shpreh ai.

"Ndërkohë, Ofensiva e Madhe, e cila filloi më 26 gusht 1922, i deklaroi botës se si kombi ynë e mbrojti lirinë e tij, duke mos hezituar të bënte asnjë sakrificë, me gjakun dhe jetën e popullit të tij", tha presidenti turk.

Java e Fitores jo vetëm që i kujton kombit turk kujtimet e lavdishme të së kaluarës, por edhe "përgjegjësitë tona ndaj së ardhmes", tha Erdoğan.

"Sot, ne duhet të ecim drejt së ardhmes me të njëjtin besim dhe vendosmëri, në unitet dhe solidaritet, dhe të forcojmë Republikën tonë në çdo fushë gjatë Shekullit të Türkiyes. Me forcën dhe frymëzimin që marrim nga historia jonë, qëllimi ynë për Shekullin e Türkiyes është të ndërtojmë një Türkiye më të fortë, më të begatë, më të drejtë dhe më të fuqishme", shtoi ai.

Duke theksuar rëndësinë e Javës së Fitores, Erdoğan tha se kjo javë do të jetë gjithmonë një burim morali dhe motivimi në arritjen e këtyre qëllimeve.

Ai gjithashtu nderoi Sultan Alp Arslan, Mustafa Kemal Atatürk dhe të gjithë martirët "me respekt dhe mëshirë".

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
