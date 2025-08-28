TÜRKİYE
1 minuta leximi
Fidan dhe Rubio diskutojnë procesin e paqes Rusi-Ukrainë dhe situatën në Gaza
Kryediplomati turk Fidan ka thënë se Ankaraja është e gatshme të përmbushë përgjegjësitë e saj në procesin e paqes Moskë-Kiev.
Fidan dhe Rubio diskutojnë procesin e paqes Rusi-Ukrainë dhe situatën në Gaza
Fidan dhe Rubio diskutojnë procesin e paqes Rusi-Ukrainë dhe situatën në Gaza / AA
28 Gusht 2025

Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan dhe Sekretari i Shtetit i ShBA-së Marco Rubio diskutuan të enjten në mbrëmje procesin e paqes në vazhdim për t’i dhënë fund luftës midis Rusisë dhe Ukrainës, si dhe situatën e fundit në Gaza.

Sipas burimeve diplomatike turke, gjatë bisedës telefonike, Fidan ka thënë se Ankaraja është e gatshme të përmbushë përgjegjësitë e saj në procesin e paqes Moskë-Kiev.

Gjatë telefonatës, në të cilën është trantuar edhe situata aktuale në Gaza, Fidan ka theksuar nevojën urgjente për të përmirësuar situatën humanitare në enklavën palestineze.

Të sugjeruara

Dy ministrat kanë biseduar gjithashtu për situatën në Siri dhe marrëdhëniet dypalëshe.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us