28 Gusht 2025
Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan dhe Sekretari i Shtetit i ShBA-së Marco Rubio diskutuan të enjten në mbrëmje procesin e paqes në vazhdim për t’i dhënë fund luftës midis Rusisë dhe Ukrainës, si dhe situatën e fundit në Gaza.
Sipas burimeve diplomatike turke, gjatë bisedës telefonike, Fidan ka thënë se Ankaraja është e gatshme të përmbushë përgjegjësitë e saj në procesin e paqes Moskë-Kiev.
Gjatë telefonatës, në të cilën është trantuar edhe situata aktuale në Gaza, Fidan ka theksuar nevojën urgjente për të përmirësuar situatën humanitare në enklavën palestineze.
Dy ministrat kanë biseduar gjithashtu për situatën në Siri dhe marrëdhëniet dypalëshe.
BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë